Мнение: Письмо: “Опасения оправдались”

03.09.2020, 22:10, Разное

Это письмо сами разбирайте.

valentnostb

Доброго времени суток, уважаемая Эволюция.

Пишу в надежде на разбор.

Я автор письма – https://evo-lutio.livejournal.com/1186246.html

История не имеет продолжения, к сожалению. Как вы и говорили в одной из статей:”другая сторона покинула игру раньше”.

Все это время я пытался забыть еë, устроился на подработку, старался не заходить на страницу и ни у кого о ней не узнавать.

Ничего не помогало мне вытеснить мысли , кроме больших доз алкоголя. Как только я снимал корону Победителя и понимал, что уже никогда не смогу с ней поговорить, соприкоснуться – мне становилось так плохо, что даже успокоительные не могли поправить ситуацию. Из-за чего я начал пить, часто и в меру много.

Помогало ненадолго и скорее помогало снова надеть корону и смело бежать голым на штыки. Два раза я писал ей. И оба из них были под алкогольным опьянением.

Первый раз я решил поздравить еë с днем рождения. Личка была закрыта, так что я просто скинул подарок, получил спасибо, а на второе мне сообщение с благодарностью – игнор. Полный позор. Пить больше не хотелось, но недолго.

Второй раз я просто без повода начал просить у нее прощения и умолять поговорить.

Сказал, что на все еë воля и ей стоит только написать “нет”, чтобы я больше не пытался нарушить молчание никогда. Написала. Заблокировала номер.

Прошло около 2-х месяцев с того момента, но не прошло и дня, чтобы она не снилась мне. Я ужасно тоскую даже по тому, что было. Никакие дела не увлекают, хотя я и пытаюсь найти какой-то жизненный путь, который бы тоже приносил удовольствие.

В первый же день, как только я приехал в общежитие,мне сказали, что она гуляет с другим парнем. Удалил все переписки, стало значительно легче. Значит все же мои опасения оправдались и я не зря подозревал.

Пару дней не снилась совсем.

После этого ко мне пришла еë соседка с просьбой вернуть кое-какие вещи, в то время, как я в очередной раз заливал тоску горячительными напитками. Возмутился, почему она сама не в состоянии потребовать свои вещи, на что соседка ответила, мол, она не хочет со мной видеться, уверила, что она до сих пор ни с кем не встречается. По словам этой же соседки, она уже совершенно отпустила ситуацию и ей плевать.

После этого чувство опустошения достигло пика, не уходит желание ей написать, хочется попытать удачу:. Вероятнее всего это корона Победителя, которая маскируется под желание “вернуть “.

Камбэка быть не может, так как во всем произошедшим она винит меня и то, что я страдаю полной х.йней (узнал опять же через знакомых)

Сегодня впервые увидел еë, глаза опускала,избегала даже в одном помещении стоять. Моя сз кажется достигла дна и я абсолютно не знаю, что с этим делать. Разве что не лезть к ней и все.

Но я и без того не лез несколько месяцев, но она все еще избегает контакта.

Чувствую какое-то маниакальное желание внутри, иногда страшно от себя становится, что я еë глазами ищу везде, где бы то ни был.

Иногда мне кажется, что она любила, но я своим этим поступком убил любую возможность на что бы то ни было нормальное.

Даже не представляю можно ли что-то исправить теперь