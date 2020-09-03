 

Вучич отверг предложение США о признании независимости Косова

03.09.2020, 22:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Сербии Александар Вучич на переговорах в Вашингтоне резко отверг предложение о признании независимости самопровозглашенного Косова, сообщил первый вице-премьер, глава МИД Сербии Ивица Дачич.

«Я получил информацию из Вашингтона, что президент Вучич резко отверг пункт 10, что он не принял такое предложение и сказал, что будет вести себя в соответствии с конституцией Сербии», – сообщил Дачич, передает ТАСС.

Ранее в четверг президент Сербии Александр Вучич и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры. При этом США на переговорах потребовали от президента Сербии признания независимости Косово.

В июле президент Сербии Александр Вучич заявлял, что пока не видит возможности урегулировать ситуацию вокруг непризнанного Косово.

Летом лидер Косово отказался от визита в Вашингтон, где должны были состояться консультации по урегулированию конфликта с Сербией из-за обвинений Специальной прокуратуры по Косово в совершении военных преступлений. Он заявлял, что посетит Гаагу в связи с «приглашением» международного суда по преступлениям в Косово. 



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