 

Шмыгаль объяснил, почему Кабмин не рассмотрел проект указа Зеленского о назначении его отцу пожизненной стипендии

03.09.2020, 21:58, Новости дня

Кабинет Министров Украины отложил рассмотрение проекта указа президента о назначении пожизненной государственной стипендии профессору Александру Зеленскому, отцу главы государства Владимира Зеленского. 

Об этом 3 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в Facebook.

“Хочу прояснить позицию правительства во избежание спекуляций. В среду, 2 сентября, проект о назначении пожизненных стипендий педагогам был отозван для дополнения списков претендентов. Призываем трудовые коллективы высших учебных заведений в течение двух следующих недель подать списки кандидатов на государственные стипендии, чтобы правительство приняло решение до 1 октября – Дня работника образования”, – написал глава правительства.

Он объяснил, что кандидатуру Александра Зеленского для назначения пожизненной стипендии трудовой коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий вносил неоднократно, “начиная с 2017 года, задолго до того, как президентом стал Владимир Зеленский”.

“Преподаватели университета просят обеспечить объективную оценку заслуг Александра Зеленского, исключительно исходя из личных достижений и достижений соискателя”, – отметил Шмыгаль.

Сьогодні отримав лист-звернення від трудового колективу Криворізького Державного університету економіки і технологій. У…

Posted by Денис Шмигаль on Neljapäev, 3. September 2020

Доктор технических наук Александр Зеленский возглавляет в криворожском университете кафедру информатики и прикладного программного обеспечения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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