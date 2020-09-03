Мнение: Минкульт потратил 300 млн рублей на гигантский фаллос из золота

03.09.2020, 21:50, Разное

Сегодня я перевернул календарь и обнаружил, что за окном по-прежнему идёт 2020 год. Молодёжь сидит в Твиче, Тиктоке и Фортнайте, покупает разукрашенные ножи в Контре и задорно играет в «Падших парней» («Фол Гайз»).

Игра, кстати, отличная — особенно рекомендую тем, кто немного отстал от жизни, и хочет наверстать упущенное, поиграв во что-нибудь современное. Суть игры: 60 игроков со всего мира участвуют в примитивных забавных состязаниях типа забегов с препятствиями. Каждый раунд примерно пятая часть игроков выбывает, а оставшиеся четыре пятых переходят на следующее испытание:

https://www.youtube.com/results?search_query=fall+guys+gameplay

«Фол Гайз» вышли в августе и сразу стали чуть ли не главным хитом года: в первые же сутки её купили полтора миллиона игроков. Бюджет игры был небольшим, однако удачная идея и качественное исполнение сделали чудо. «Медиатоник», небольшая и мало кому известная студия разработчиков из Лондона, одним прыжком забралась теперь в высшую лигу.

А вот другая история успеха — детская песенка про акулу на Ютубе. Две минуты видео для старших групп детских садов собрали уже шесть с половиной миллиардов просмотров. (Внимание! Песня может надолго застрять в голове, включайте с осторожностью. Я вас предупредил).

https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

Помните, рок-фестиваль в «Лужниках» в 1989 году? Целая плеяда западных звёзд, 64 фуры с музыкальным оборудованием, 120 тысяч зрителей… по итогам легендарного мероприятия «Скорпионз» написали тот самый «Ветер перемен», который я сейчас не могу слушать с удовольствием, так как он стал символом нашей катастрофы, распада Советского Союза.

Так вот, фестиваль был важным политическим событием, а тема приезда западных звёзд в коммунистический СССР ещё сильнее подогрела интерес публики. Рекордная телеаудитория фестиваля составила целый миллиард зрителей… отстав тем самым от детской песенки про акул более, чем в шесть раз.

Давайте посмотрим на сайт компании «Пинкфонг», выпустившей песенку про акул. Компания занимается вот чем:

https://www.pinkfong.com/en/

— видео для Ютуба, песни и истории;

— игры и приложения для смартфонов;

— мультсериалы для детей;

— фильмы;

— игрушки для дошкольников;

— живые шоу.

Повторюсь, на перевёрнутом календаре сейчас 03 сентября 2020 года. Такой список сейчас совершенно нормален — медиакорпорации делают игры и видеоролики, а хайтек-концерны выпускают компьютеры и мобильники.

Какие-то фирмы, конечно, выпускают до кучи и кассетные стереомагнитофоны, и даже автоматические пишущие машинки, но техника из XX века производится сейчас небольшими тиражами: только для господ с весьма специфичными вкусами.

Теперь, когда мы обозрели с высоты птичьего полёта ландшафт 2020 года, добро пожаловать в математику от Министерства культуры Российской Федерации. На супергеройский фильм «Вратарь галактики» из бюджета потратили 300 млн рублей. Или, точнее, потратили 500 млн, из которых создатели фильма должны будут вернуть 200, тогда как 300 млн они получили просто так, безвозмездно:

https://lenta.ru/news/2019/10/21/dengi/

Министерство культуры России раскрыло базу данных государственной поддержки на создание фильмов по линии ведомства и Фонда кино с 2015 года. Перечень появился на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) в понедельник, 21 октября.

В базе данных указано, что на фильм «Вратарь галактики» от студии Bonanza было выделено 200 миллионов рублей в качестве возвратных средств (их производитель обязан вернуть после проката) и 300 миллионов в качестве безвозвратных. Утверждается, что лента выйдет в прокат 27 августа 2020 года.

В списке также раскрываются затраты на такие картины, как «Вторжение» (400 миллионов рублей безвозвратно), «Конек-Горбунок» (400 миллионов безвозвратно) и «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (60 миллионов безвозвратно). Помимо этого, указаны затраты на уже вышедшие фильмы «Викинг», «Т-34», «Притяжение», «Левиафан», «Аритмия», «Салют-7», «Взломать блогеров», «Донбасс. Окраина», «Крымский мост. Сделано с любовью», «Дед Мороз. Битва Магов» и мультфильм «Дети против волшебников».

Критики пишут, что «Вратарь галактики» — это трешачок в духе девяностых, сборная солянка из несовместимых друг с другом жанров, рассчитанная на зрителя с глубоко неразвитым чувством вкуса. Возможно, так. Возможно, не так. Лично мне вполне достаточно описания фильма, чтобы сразу же отказаться от идеи покупать на него билет.

Беда не в том, что фильм получился неудачным — даже у самых талантливых авторов бывают неудачи, это нормально, это неотъемлемая часть творчества. Создатели поставили эксперимент, эксперимент провалился, и даже главная звезда фильма, душегуб Михаил Ефремов, не смог вытянуть изначально провальный (по моему субъективному мнению) сценарий.

Беда в том, что выделять сотни миллионов рублей на фильмы надо было раньше, в восьмидесятые и девяностые. Эпоха фильмов уже ушла, и даже создатели «Звёздных войн» будут выпускать следующие серии не в виде кинолент, а в виде компьютерных игр. Современный киноформат — это не русификация морально устаревших западных кинолент, а «Маша и Медведь», серии которой раз за разом собирают миллиардные просмотры на Ютубе, и русские компьютерные игры, которые пока что почему-то не становятся безусловными хитами мирового масштаба.

Напомню, господин Мединский считает компьютерные игры злом. Бывший министр познакомился с ними во времена «Тетриса», и так впечатлился знакомством, что до сих пор запрещает играть на компьютере даже своим детям. Сейчас у нас уже новый министр, — по косвенным данным более высокого культурного уровня, — однако я и сейчас что-то не вижу новостей в духе «Минкульт выделил 500 млн рублей на создание компьютерной игры».

Вечные несогласные напишут сейчас: «чего же вы хотите, Олег Александрович, это всё распил, чтобы подогреть деньгами нужных человечков».

Действительно, некий элемент распила тут есть. Наше сообщество творческой интеллигенции коррумпировано насквозь: значительная его часть на протяжении десятилетий работает на мусорное ведро, одновременно и получая от государства щедрое пособие для неприспособленных к реальной жизни бездарностей, и покусывая руку кормящую у себя в твиттере.

Вместе с тем миллиарды бюджетных денег государство тратит на бесполезные для общества фильмы совсем по другой причине. Высокобюджетные фильмы сейчас — это элемент престижа, подобный огромным египетским пирамидам или роскошным дворцам французских королей. Фильмы типа «Вратаря галактики» подчёркнуто бессмысленны, и потому находят полное понимание в головах снобов, считающих себя высококультурными людьми.

Главная задача «Вратаря» не в том, чтобы собрать кассу или, — смешно сказать, — окупиться в прокате. Главная его задача — продемонстрировать окружающим, что Россия может жить не хуже Сидоровых, что Россия может себе позволить выкинуть огромные деньги на предмет роскоши, на сверкающий фаллос из золота, не имеющий никакой практической ценности.

Одна наша эстрадная звезда хвасталась недавно кроссовками за 7 млн рублей. Если вы попытаетесь объяснить этой звезде, что условный «Адидас» выпускает великолепные кроссовки, которые стоят в 1000 раз меньше, звезда справедливо поднимет вас на смех. Вся суть покупки именно в том, чтобы показать: «я богат, я могу себе позволить дорогую вещь». Именно так аристократы Российской Империи приходили на балы в подчёркнуто непрактичных бархатных сапожках, которые портились за один вечер. Тем самым они посылали окружающим сообщение: «у меня есть деньги, я легко выкидываю за один бал сумму, достаточную, чтобы целая семья могла хорошо жить на протяжении нескольких лет».

Нет ничего страшного, когда статусным потреблением занимается обычный человек. Василий Пупкин, охранник «Пятёрочки», хочет взять в кредит айфон, и отдавать за него ползарплаты на протяжении целого года? Мы живём в свободной стране, пусть хоть сжигает в печке свои честно заработанные деньги, имеет право.

К сожалению, чиновники Минкульта, которые аналогичным образом тратят на разную статусную ерунду миллиарды рублей, этих денег не зарабатывали. Они действуют в духе цыганских баронов, покрывая позолотой всё, до чего могут дотянуться, но это золото им не принадлежит — они тратят на собственное статусное потребление наши с вами деньги. Пожалуй, я бы предпочёл, чтобы Минкульту полностью запретили спонсировать российские фильмы, и обязали его взять взамен на содержание звёзд русского рэпа и поп-музыки. Бентли и кроссовки для популярных певцов обошлись бы российским налогоплательщикам значительно дешевле, а испанский стыд за них мы бы испытывали значительно реже.