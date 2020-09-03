 

«Молодежка ОНФ» поможет в ликвидации последствий пожаров в Ростовской области

03.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинУчастники всероссийской команды «Молодежка ОНФ» отправятся в Белокалитвенский и Тарасовский районы Ростовской области для помощи в ликвидации последствий пожаров, а также проведения профилактических мероприятий в населенных пунктах, где сохраняется угроза возникновения пожара.

В ночь на 3 сентября в Ростовскую область вылетел заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич. Была проведена встреча с представителями регионального МЧС, на которой совместно определено, где помощь групп оперативного реагирования «Молодежки ОНФ» нужна в первую очередь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Находимся сейчас в Белокалитвенском районе, местность серьезно задымлена. Принято решение, что уже сегодня первая пятерка ребят начинает работать, завтра зайдет еще сводный отряд. Будем оказывать помощь населению, людям, которые здесь проживают: помимо физической и адресной помощи еще и юридическую. Так же в ближайшее время наши ребята выдвинутся в населенный пункт Тарасовка, там горят леса. Попробуем отработать минерализованные полосы, для того чтобы огонь не перекинулся на населенные пункты», – рассказал Кастюкевич. 

В настоящее время сводные отряды «Молодежка ОНФ» из разных регионов страны помогают ликвидировать последствия экологической катастрофы на Таймыре, занимаются проблемами пострадавших от наводнения в Иркутской области и работают в г. Тулун на расчистке одного из наиболее пострадавших районов города, ЛДК.

На недавно завершившимся в Калужской области форуме «Рубеж» еще порядка 200 человек – участников команды «Молодежка ОНФ» прошли специальное обучение и получили удостоверения добровольных общественных пожарных.

Ранее эксперты Общественной палаты обсудили вопросы ликвидации последствий аварии в Норильске и указали на важность восстановления экосистемы и обеспечения общественного контроля.

29 мая в Норильске произошел разлив около 21 тыс. тонн дизельного топлива. Порядка 15 тыс. тонн нефтепродуктов оказалось в ближайших реках: Далдыкан и Амбарной. Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. м. Более чем через месяц после аварии специалисты завершили сбор основного объема топлива.



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