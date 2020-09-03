 

Комитет Рады утвердил проект заявления по Белоруссии

03.09.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКомитет Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества утвердил проект заявления по ситуации в Белоруссии, ожидается, что в пятницу его вынесут на голосование, сообщил депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Заявление Верховной рады по ситуации в Белоруссии завтра будет вынесено в парламент. Сегодня на своем заседании (заявление) утвердил комитет», – написал украинский политик в своем Telegram-канале.

Гончаренко прикрепил к сообщению копию утвержденного текста заявления, в котором говорится, что президентские выборы в Белоруссии прошли с «существенными нарушениями», и что «официально обнародованные результаты выборов президента Республики Белоруссия не могут отображать реальное волеизъявление белорусских граждан».

Кроме того, в документе осуждаются факты преследования и насилия в отношении белорусов, препятствование реализации ими права на свободу мирных собраний, выражения собственных взглядов на итоги выборов. В Раде призывают белорусские власти  освободить всех задержанных в ходе акций протеста.

При этом отмечается, что Киев уважает суверенитет Белоруссии, поддерживает ее независимость и придерживается принципа невмешательства во внутренние дела. Однако украинская сторона «решительно отбрасывает обвинения белорусской стороны в причастности Украины к дестабилизации ситуации» в республике.

Между тем, Гончаренко назвал текст заявления «беззубым» и отметил, что формулировки в нем должны быть более жесткими.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев может присоединиться к санкциям Европейского союза в отношении Белоруссии.

В то же время министр указал, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипотношений с Минском. Он не исключил, что отозванный посол Украины вернется в Белоруссию после консультаций и принятия решений, на основе которых будут развиваться отношения Киева и Минска. Кулеба добавил, что на паузе находятся только двусторонние встречи с белорусской стороной.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Украины внесет на рассмотрение руководства страны предложения по дальнейшему развитию белорусско-украинских отношений.



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