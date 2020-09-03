Мнение: Что подумал Мишустин про Лукашенко?

03.09.2020, 21:45, Разное

Александр Лукашенко, видимо, с порога сильно озадачил премьер-министр России Михаила Мишустина, который прилетел в Минск разговаривать разговоры про экономику.

Лукашенко заявил, что никакого отравления Навального не было. Потому что разведка Беларуси перехватила разговор Варшавы с Берлином: «… Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было». А сама фальсификация, оказывается, была совершена для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Об этом «разоблачении» уже весь день говорят. Но мне интересно другое. Вот сидит напротив Лукашенко серьезный политик, премьер-министр России Михаил Мишустин. И Лукашенко втирает ему откровенную пургу о том, что Варшава «зарядила» Меркель фальшаком про отравление Навального. Что интересно в этот момент подумал Мишустин про своего собеседника?

Фотография отсюда