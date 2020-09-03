 

Мнение: Что подумал Мишустин про Лукашенко?

03.09.2020, 21:45, Разное

Александр Лукашенко, видимо, с порога сильно озадачил премьер-министр России Михаила Мишустина, который прилетел в Минск разговаривать разговоры про экономику.

Лукашенко заявил, что никакого отравления Навального не было. Потому что разведка Беларуси перехватила разговор Варшавы с Берлином:   «… Мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было».    А сама фальсификация, оказывается, была совершена для того, «чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси».

Об этом «разоблачении» уже весь день говорят. Но мне интересно другое. Вот сидит напротив Лукашенко серьезный политик, премьер-министр России Михаил Мишустин. И Лукашенко втирает ему откровенную пургу о том, что Варшава «зарядила» Меркель фальшаком про отравление Навального. Что интересно в этот момент подумал Мишустин про своего собеседника?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Торфяные пожары, подобные тем, что бушуют в Сибири, станут более распространенными в Канаде

05.08 / “Очень скучаю”: Андрейченко показала редкое фото покойного рэпера Децла

30.06 / Даша Жукова и Ставрос Ниархос “испекли” торт на день рождения друга

13.08 / Скандалы: Киллер оказался фальшивым

11.07 / Мнение: Роль личности в истории

26.08 / Друзья и поклонники переживают из-за пропажи певицы МакSим

02.07 / Видеоблогер Павел Глазков рассказал, что ожидает продолжение нашумевшего российского боевика «Шугалей»

12.07 / Мнение: Медицинский рывок

12.08 / Юлианна Караулова в купальнике поспорила с фанатами о размере своей груди

29.06 / Володин посетил отремонтированный Центр неотложной помощи в Пензе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска