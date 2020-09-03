 

Недолюбленная Ксюша – Личное мнение

03.09.2020, 21:31, Разное

На днях в параллельных мирах практически одновременно произошли два события.

1) Кейт Миддлтон появилась на Zoom-конференции в платье из Zara за 13 долларов.

2) Ксения Бородина закатила истерику, потому что народ обосрал её наряд из Prada.


Кейт Миддлтон — в Zara. Важная Ксения — в Prada. Фото: Соцсети

Откуда я знаю, что на Ксении — именно Prada? Так ведь она сама, об этом и сообщила. Всем. Письменно. В своём Инстаграме.

Бородина припёрлась на школьную линейку в неуместно коротких шортах, за что была бита подписчицами в комментариях. Молчать Ксюша не стала, заявив, что вещи на ней — это, вообще-то, Prada.

 В мире быдла дорогой бренд считается убойным аргументом. Козырем, который нечем крыть. Раз шмот — от Prada, то вопросов к её образу, по мнению Бородиной, ни у кого возникать не должно.

Сравним 2 фото?


Фото: Соцсети

Слева — Кейт Миддлтон играет с детьми. На ней — платье из Zara. Справа — Бородина привела детей на линейку. На ней всё, включая носки, — Prada.

Смотрю я на Бородину и думаю: губы она себе надула, сиськи сделала, шнобель то ли отпилила, то ли, как и всё остальное, безбожно фотошопит. Пакетами Ксюшка обложилась, в Prada с ног до головы завернулась, а не помогает!


Фото: Соцсети

Ничего из того, что она делает, не помогает Ксении расслабиться и почувствовать себя человеком.

Да, именно человеком. Свободным от комплексов, боли и желания постоянно доказывать миру, что её, в принципе, можно любить. Просто так.

 Вся она какая-то тяжёлая — эта Бородина. В словах, в движениях, в макияже, в реакциях на окружающих. Придавленная грузом недолюбленности, который тащит на себе с детства.  

Видимо, ни маме, ни папе эта девочка в своё время была не нужна. Жаль её. Чисто по-человечески жаль. А вам?  

Почему?

Источник: Лена Миро



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