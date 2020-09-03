Недолюбленная Ксюша – Личное мнение
03.09.2020, 21:31, Разное
На днях в параллельных мирах практически одновременно произошли два события.
1) Кейт Миддлтон появилась на Zoom-конференции в платье из Zara за 13 долларов.
2) Ксения Бородина закатила истерику, потому что народ обосрал её наряд из Prada.
Кейт Миддлтон — в Zara. Важная Ксения — в Prada. Фото: Соцсети
Откуда я знаю, что на Ксении — именно Prada? Так ведь она сама, об этом и сообщила. Всем. Письменно. В своём Инстаграме.
Бородина припёрлась на школьную линейку в неуместно коротких шортах, за что была бита подписчицами в комментариях. Молчать Ксюша не стала, заявив, что вещи на ней — это, вообще-то, Prada.
В мире быдла дорогой бренд считается убойным аргументом. Козырем, который нечем крыть. Раз шмот — от Prada, то вопросов к её образу, по мнению Бородиной, ни у кого возникать не должно.
Сравним 2 фото?
Фото: Соцсети
Слева — Кейт Миддлтон играет с детьми. На ней — платье из Zara. Справа — Бородина привела детей на линейку. На ней всё, включая носки, — Prada.
Смотрю я на Бородину и думаю: губы она себе надула, сиськи сделала, шнобель то ли отпилила, то ли, как и всё остальное, безбожно фотошопит. Пакетами Ксюшка обложилась, в Prada с ног до головы завернулась, а не помогает!
Фото: Соцсети
Ничего из того, что она делает, не помогает Ксении расслабиться и почувствовать себя человеком.
Да, именно человеком. Свободным от комплексов, боли и желания постоянно доказывать миру, что её, в принципе, можно любить. Просто так.
Вся она какая-то тяжёлая — эта Бородина. В словах, в движениях, в макияже, в реакциях на окружающих. Придавленная грузом недолюбленности, который тащит на себе с детства.
Видимо, ни маме, ни папе эта девочка в своё время была не нужна. Жаль её. Чисто по-человечески жаль. А вам?
Почему?
Источник: Лена Миро
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