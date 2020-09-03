Члены съемочной группы фильма “Шугалей-2” посетили закрытый показ картины в Петербурге

03.09.2020, 21:23, Разное

В Санкт-Петербурге завершился предпремьерный показ фильма “Шугалей-2”. Кинокартина основана на реальных событиях и является продолжением дилогии, повествующей о судьбе россиян – Максима Шугалея и Самера Суэйфана, – которых незаконно захватили в Ливии, а позднее пленили в тюрьме “Митига”. Саму тюрьму контролируют боевики группировки RADA, в которую входят члены запрещенных в РФ террористических организаций “Аль-Каида” и ИГ.

Закрытый показ посетили многие известные в России актеры театра и кино. Среди гостей были замечены: Георгий Штиль, Евгений Дятлов, Илья Носков. На предпремьерный показ ленты прибыли и члены съемочной группы –Кирилл Полухин (сыграл главную роль Шугалея), Олег Абалян (сыграл Суэйфана) и режиссер Максим Бриус.

Дилогия “Шугалей” имеет важную социальную функцию. Экранизация истории незаконного пленения россиян призвана обратить внимание общественности на имеющуюся проблему и приблизить их освобождение. Нюансы создания картины комментировали члены съемочной группы после ее демонстрации 29 августа в Сыктывкаре.

Максим Бриус отметил, что у него была цель максимально показать те ужасы, с которым столкнулись россияне. Поэтому в фильме есть шокирующие сцены пыток и насилия, чтобы зрители осознали всю сложность ситуации. По этой причине, вторая часть фильма является больше “политическим триллером”, нежели просто боевиком или приключением. Если удастся вовлечь людей в проблему и приблизить освобождение россиян хоть на один час, это уже будет достижением, считают создатели фильма.

Отметим, экранизация истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже вызвала общественный резонанс. В поддержку россиян выступали актеры, блогеры, певцы и другие знаменитости в рамках флешмоба “Русские не сдаются”.

Напомним, ранее глава “Фонда защиты национальных ценностей” Александр Малькевич рассказал, что в поддержку плененных россиян и для придания огласке ситуации с их незаконным удержанием в Ливии, будет проведен турнир ММА. Мероприятие пройдет 11 сентября в концертно-спортивном комплексе “Тинькофф-Арена”. Во время соревнования бойцы смешанных единоборств выразят поддержку Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

По словам Малькевича, идея проведения турнира появилась после многочисленных обращений спортсменов. В целом инициаторами самого мероприятия являются сами бойцы ММА. В рамках соревнования будет проведено несколько поединков, в котором примут участие бойцы из Петербурга, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. В главном бою дня будет участвовать чемпион мира по версии WAMMA, лучший спортсмен Азербайджана Заур Гаджибабаев.