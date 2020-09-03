 

Члены съемочной группы фильма “Шугалей-2” посетили закрытый показ картины в Петербурге

03.09.2020, 21:23, Разное

В Санкт-Петербурге завершился предпремьерный показ фильма “Шугалей-2”. Кинокартина основана на реальных событиях и является продолжением дилогии, повествующей о судьбе россиян – Максима Шугалея и Самера Суэйфана, – которых незаконно захватили в Ливии, а позднее пленили в тюрьме “Митига”. Саму тюрьму контролируют боевики группировки RADA, в которую входят члены запрещенных в РФ террористических организаций “Аль-Каида” и ИГ.

Закрытый показ посетили многие известные в России актеры театра и кино. Среди гостей были замечены: Георгий Штиль, Евгений Дятлов, Илья Носков. На предпремьерный показ ленты прибыли и члены съемочной группы –Кирилл Полухин (сыграл главную роль Шугалея), Олег Абалян (сыграл Суэйфана) и режиссер Максим Бриус.

Дилогия “Шугалей” имеет важную социальную функцию. Экранизация истории незаконного пленения россиян призвана обратить внимание общественности на имеющуюся проблему и приблизить их освобождение. Нюансы создания картины комментировали члены съемочной группы после ее демонстрации 29 августа в Сыктывкаре.

Максим Бриус отметил, что у него была цель максимально показать те ужасы, с которым столкнулись россияне. Поэтому в фильме есть шокирующие сцены пыток и насилия, чтобы зрители осознали всю сложность ситуации. По этой причине, вторая часть фильма является больше “политическим триллером”, нежели просто боевиком или приключением. Если удастся вовлечь людей в проблему и приблизить освобождение россиян хоть на один час, это уже будет достижением, считают создатели фильма.

Отметим, экранизация истории Максима Шугалея и Самера Суэйфана уже вызвала общественный резонанс. В поддержку россиян выступали актеры, блогеры, певцы и другие знаменитости в рамках флешмоба “Русские не сдаются”.

Напомним, ранее глава “Фонда защиты национальных ценностей” Александр Малькевич рассказал, что в поддержку плененных россиян и для придания огласке ситуации с их незаконным удержанием в Ливии, будет проведен турнир ММА. Мероприятие пройдет 11 сентября в концертно-спортивном комплексе “Тинькофф-Арена”. Во время соревнования бойцы смешанных единоборств выразят поддержку Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану.

По словам Малькевича, идея проведения турнира появилась после многочисленных обращений спортсменов. В целом инициаторами самого мероприятия являются сами бойцы ММА. В рамках соревнования будет проведено несколько поединков, в котором примут участие бойцы из Петербурга, Азербайджана, Таджикистана и Киргизии. В главном бою дня будет участвовать чемпион мира по версии WAMMA, лучший спортсмен Азербайджана Заур Гаджибабаев.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Турецкий политик попался на двойном убийстве

03.09 / Россия возобновила полеты еще в три страны

19.08 / Краниофарингиома. Записки дежурного врача в США

16.03 / Мнение: Род и пол багов

25.08 / Юлия Михалкова назвала свой метод борьбы с домогательствами

03.08 / Медики назвали необычный способ передачи коронавируса

24.06 / Иван Ургант назвал Собчак и Богомолова чемпионами дрифта на катафалках

22.08 / Белорусская команда КВН объявила забастовку и отказалась выступать в Высшей лиге

29.04 / Мнение: “Разморозка” 4-ая серии 11-го сезона

21.08 / Мнение: Сахарная кома

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска