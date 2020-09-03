 

Сотрудника ФБК Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона на съемках расследования

03.09.2020, 21:20, Разное

Сотрудника ФБК Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за запуска дрона во время съемок расследования в Татарстане, об этом он сообщил в своем Твиттере.

Он пояснил «МБХ медиа», что суда над ним не было — ему просто «принесли бумаги», где говорится, что он должен 30 тысяч рублей «за то, что "нарушил воздушное пространство Российской Федерации"». Албуров отметил, что в документах не было указано ни времени, ни места вменяемого нарушения.

Напомним, 31 августа в Татарстане на сотрудника ФБК Албурова и его съемочную группу напали неизвестные. Он заявил, что команда ФБК приехала в Казань, чтобы сделать расследование из цикла региональных расследований, посвященное «одному важному человеку».

Во время съемки, по словам Албурова, за сотрудниками фонда началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу и в итоге заблокировали их. Силовики после досмотра забрали у ФБК их личную технику.

Отметим, задержание сотрудников ФБК происходили на фоне публикации первого расследования из поездки политика Алексея Навального по Сибири. Как отмечали в фонде, расследование было снято еще до отравления политика, который сейчас находится в клинике «Шарите».

Источник: Новая газета



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