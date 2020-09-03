Назван стартовый состав сборной РФ на матч с Сербией

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03.09.2020, 21:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинМесто в воротах национальной сборной РФ по футболу в матче первого тура группового этапа Лиги наций против команды Сербии займет голкипер московского «Динамо» Антон Шунин, информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Полностью состав сборной РФ выглядит следующим образом: Антон Шунин, Марио Фернандес, Андрей Семенов, Георгий Джикия, Вячеслав Караваев, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Зелимхан Бакаев и Артем Дзюба, передает ТАСС.

Состав команды Сербии: Марко Дмитрович, Страхиня Павлович, Никола Миленкович, Никола Максимович, Филип Костич, Неманья Максимович, Неманья Гудель, Дарко Лазович, Душан Тадич, Сергей Милинкович-Савич, Александар Митрович.

Встреча сборных РФ и Сербии пройдет в четверг на «ВТБ-Арене» в Москве, начало в 21.45 мск.

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