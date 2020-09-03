В Apple не намерены выпускать Watch Series 6 в сентябре

03.09.2020, 20:53, Разное

В корпорации Apple не намерены выпускать свои фирменные часы Watch Series 6 в сентябре. Презентация перенесена на неопределённый срок из-за позднего выхода смартфона iPhone 12 и других продуктов корпорации.

Инсайдеры не раз предсказывали, что новые Apple Watch Series 6 выйдут в сентябре сразу после демонстрации нового iPhone. Несмотря на такие заявления, пандемия всё же внесла свои коррективы и ожидать демонстрации smart-часов не стоит. При этом в компании не комментируют, когда именно следует ждать презентации и в каком режиме она пройдёт. Вероятнее всего причиной стал перенос выхода iPhone 12, который покажут заметно позднее предполагаемой даты.

Представители Apple отметили, что они намерены продемонстрировать несколько бюджетных устройств, которые позволят им конкурировать с другими брендами. Речь идёт не только о часах, но и о других фирменных продуктах, включая наушники и домашнюю колонку HomePod.