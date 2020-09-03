Исследование: Обитающие на поверхностях ледников вирусы имеют идентичную структуру ДНК

03.09.2020, 20:53, Разное

Группа ученых, представляющих университеты Рединга, Инсбрука, Орхуса и Миннесоты, провела исследование, подтвердившее, что обитающие на поверхностях ледников вирусы имеют идентичную структуру ДНК. Они способны заражать бактерии и растения после проникновения и размножения в их организмах.

С целью понять механизм развития и функционирования вирусов, а также более детально изучить воздействие патогенов на пищевые цепочки во всем мире, исследователи решили секвенировать, а далее сравнить геномы вирусов, которые обитают на ледниках и заражают местные микроорганизмы. Как сообщается в статье журнала Nature Communications, для изучения исследователи собрали материалы с ледников таких территорий, как Альпы, Гренландия и Шпицберген.

В ходе работы удалось обнаружить, что все вирусы, находящиеся в различных и удаленных друг от друга областях, являются практически идентичными. Это открытие очень озадачило специалистов, но после более детального анализа геномов они смогли обнаружить некоторые различия. Разные вирусы имели несколько секций, располагающихся в общей структуре в других зонах. Этот процесс известен, как рекомбинация. Она дает возможность вирусам быстрее приспосабливаться к новым условиям обитания и к организму хозяина, в который они проникают и заражают.