Вопрос дня: Почему россиянам хотят запретить фотографировать книги в магазинах?

03.09.2020, 20:48, Новости дня

В Минпромторге объяснили свою инициативу тем, что с развитием современных технологий покупатели вместо покупки книг зачастую просто фотографируют нужные страницы. Запрет на съемку должен, по идее министерских чиновников, защитить книгоиздателей, владеющих правами на печатную продукцию. Примерно такой же смысл имеет запрет на видеосъемку в кинотеатрах во время демонстрации фильмов.

Соответствующая норма содержится в проекте постановления правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи..».

То, что такая мера должна защитить тех, кто издает и кто продает книги подтвердил газете ВЗГЛЯД директор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов. «Это шаг в направлении к нам — правообладателям», – сказал Кузнецов. Впрочем, он назвал эту меру по борьбе с пиратством «микроскопической». При этом Кузнецов высказал сомнение, что этот запрет, если вступит в силу, будет работать.

Но не все его коллеги разделяют это мнение.

«Нам было совершенно неизвестно о такой инициативе, и совершенно непонятны предпосылки введения данного запрета, – заявила пиар-директор издательства «Эксмо-АСТ» Екатерина Кожанова. – Сейчас, в ситуации, когда отрасль пытается вернуть людей в книжные магазины, введение каких-то дополнительных ограничительных мер – это для нас негативный фактор». Фотографирование книг она назвала «форматом коммуникации» и приветствовала наличие книжного контента в социальных сетях у блогеров. Кожанова считает, что книжные магазины сами могут регулировать такие вопросы и призвала к предварительному отраслевому обсуждению законодательного запрета.

С ней согласны и некоторые представители книжных сетей, например, владелец книжных магазинов «Фаланстер» Борис Куприянов.

«Люди, которые такой закон принимают, не были ни в одном книжном магазине в РФ и в мире, – считает предприниматель. – Никто же не запрещает в парфюмерном магазине нюхать духи, это примерно то же самое. Если такая инициатива будет принята, то мы будем нарушать закон и будем давать читать книжки людям, которые к нам приходят, и даже, отворачиваясь, будем позволять им фотографировать обложки, выходные данные этих книг».

Возможно, именно, книжные сети лоббировали разработку этого проекта, предположил эксперт по авторскому праву, генеральный директор ООО «Юридическое бюро Юрьева» Роман Юрьев.

«Не исключено, что это именно магазины предлагают провести такую операцию, потому что люди покупают книги в интернете. Приходят в магазин только для того, чтобы посмотреть эти книги, просто сфотографировать обложку, а потом в интернете заказать, потому что в интернете она дешевле», – высказал он свое мнение газете ВЗГЛЯД.

Эксперт пояснил, какое наказание может грозить за нарушение запрета: штраф в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн. «Не думаю, что суд на это пойдет в подобной ситуации, но возможность такая сохраняется, она в законе предусмотрена», – подчеркнул Юрьев.

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