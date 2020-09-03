 

Президент Карабаха призвал готовиться к войне

03.09.2020, 20:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПрезидент Нагорно-Карабахской республики (НКР) Араик Арутунян призвал граждан готовиться к войне, а не к переговорам, заявив, что для него неприемлем ни один из известных пакетов и договоров между Арменией и Азербайджаном.

По его словам, армянская сторона не собирается обсуждать варианты, которые могут ослабить безопасность Карабаха. Арутунян уверен, что республика должна усиливать армию в ответ на агрессивную риторику Баку, передает «Sputnik Армения».

«Давайте быть реалистами и готовиться к войне, а не обсуждать тему переговоров. Переговоров не будет, я не вижу этого. Азербайджан не настроен на переговоры, он обстреливает позиции Армении, угрожает ударом по атомной электростанции. О чем тут можно говорить?» – сообщил Арутюнян.

Ранее в Азербайджане заявляли, что по всей линии фронта сохраняется напряженная ситуация.

Ситуация на границе двух стран обострилась 12 июня, когда произошло вооруженное столкновение. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом, а также о том, как конфликт неожиданно затронул Грузию и Сербию.



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