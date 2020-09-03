Мнение: Принцессы-драконы

03.09.2020, 20:46, Разное

Все знают бородатый анекдот “пива нет”, но я напомню для тех, кто забыл.

Приходит мужик за пивом, видит надпись на ларьке “пива нет” и приходит в ярость.

– Написали бы просто “пива нет”, а то “ПИВА НЕТ!”

В этом анекдоте имеют значение интонации. Фразу, написанную просто, рассказчик произносит скромно или даже несколько виновато, а возмутившую его фразу произносит запальчиво и с вызовом.

Юмор в том, что то и другое – его проекции, а слова одни и те же.

Вот когда в разборах идет речь, что надо было отказать другим тоном и в другой формулировке, многим читателям мерещится что-то вроде этого анекдота.

Кажется, что отказ он и в Африке отказ, большой разницы нет.

И что если кто-то придирается к интонациям и формулировкам, то это его личные проекции.

На самом деле нет.

Формулировка – это и есть границы. Форма вылезающая за границы – это косяк и слив, часто одновременно.

И даже при одной и той же формулировке эффект может быть разным.

Интонации могут превратить вежливую фразу в грубую и оскорбительную.

Еще большее значение имеет контекст.

Даже в анекдоте про пиво контекст имел значение. Если это пивной ларек, где все всегда покупают разливное пиво и идут к нему через весь город с баулами, то вежливо было бы написать, почему нет и когда будет. Иначе к этому ларьку больше не будут ходить, а будут ходить к другому. Разве что пиво здесь во много раз лучше, то есть у ларька большое красное поле. Тогда многое вынесут и все равно будут ходить, пока красное поле не уменьшится, а оно будет уменьшаться.

В ситуациях отказов в отношениях контекст имеет еще больше значения.

Кому вы отказываете и насчет чего. Неловким отказом можно угробить даже самые лучшие отношения.

И если вы до сих пор верите, что “учиться говорить нет” – это нахлобучить корону и высокомерно отказывать всем подряд, то вы роете себе яму.

Если вам кажется, что вы не умеете отказывать и даете себя использовать, значит велика ваша зависимость, а зависимость – это когда вы видите свои границы за пределами красного поля.

То есть вам кажется, что это ваше, а это не ваше уже или ваш долг.

Зависимость – это когда вы опираетесь на другого, когда считаете другого своим продолжением.

Высокомерно отказывать ему в этой ситуации – это пилить сук, на котором вы сидите.

Даже если вам кажется, что зависим другой, а вы соглашаетесь из жалости, на самом деле зависимы вы, нуждаетесь в чем-то, поэтому и угождаете.

Учитесь отказывать вежливо.

Жесткий отказ может быть только в ответ на оскорбительное предложение.

Если вас оскорбил чужой человек, лучший ответ – игнор.

Знакомому можно озвучить отказ, близкому можно выразить эмоции в ответ на оскорбление.

Но если вас оскорбляют мелочи и пустяки, значит на вас большая корона.

Чтобы предложение было действительно оскорбительным, оно должно грубо обесценивать ваши реальные вклады.

Приведете сами примеры таких предложений?

Что касается нормальных предложений, даже действительно ненужных вам, отказ может быть только вежливый.

Особенно если речь идет о близких. В этом случае даже простой вежливости мало, вы должны объяснить, почему вы отказываете.

И совсем особый случай, когда вы отказываетесь от того, чего и сами хотите, но при других условиях.

В последнем письме автор сладострастно отказывала, когда мужчина делал шаги к близости.

Она сама вытягивала щипцами его шаги и с упоением отказывала.

За счет этого она растила свою корону и создавала видимость своего превосходства, нужды мужчины и своей независимости.

На такие трюки очень стыдно смотреть.

А ведь этим кормят свою корону очень многие.

Некоторые готовы раздеться догола и накраситься ярче радужного флага, чтобы получать предложения и высокомерно отказывать.

Это принцессы-оборотни. Сначала завлекают путника, а потом превращаются в дракона, когда путник приближается к пещерке с сокровищами.

– Да не нужна мне твоя пещерка, – говорит обычно путник. – Ты же сама меня позвала, я подумал, тебе помощь какая нужна.

За такое хамство дракон тем более готов голову откусить. Как тот король из песни Высоцкого.

“А король: “Возьмешь принцессу и точка! А не то тебя раз-два и в тюрьму! Это все же королевская дочка. А стрелец: “Да хоть убей, не возьму!”

Цель такой принцессы-дракона – набить цену своей пещерки, создать видимость, что ее атакуют, что готовы сражаться с драконом ради нее. Этим принцесса-дракон кормит корону.

Все случаи, когда отказ по формулировке мимо границ – об этом.

Вы пытаетесь создать видимость, что второму очень сильно надо, а вам настолько не нужно это и неприятно, что раздражает сам запрос.

Это “пива нет”, написанное на газетном киоске. Здесь газеты, какое еще пиво?

Вот как рапаны отказываются от предложения мужчины встретиться.

Жестко, коротко, грубо. Еще чего! Разуй глаза, кто перед тобой!

Она сама притащилась на тиндер и сидит. “Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов. Легла волнистыми коврами среди полей, вокруг холмов”. Но делает вид, что пришла в библиотеку, а к ней домогаются с предложениями встретиться.

Чем крупней надпись на лбу “ищу мужика”, тем больше дракон. Принцессе стыдно, что она в активном поиске, поэтому ее дракон выше башни.

Она кидает путникам косу как рапунцель, а встречает их ведьма, выкидывает из окна, выцарапывает глаза.

Рапунцель делает вид, что ведьма – это не она, это ее неродная мать, но путник, которому она накинула лассо на шею и втянула к себе в башню, быстро узнает в это ведьме ее.

Представьте себе, его заманили или даже петлей на шее втащили, он думал, что там принцесса, а оказалось, что там ведьма. Буквально как в мужских кошмарах, сняла парик, отстегнула ногу. А вместо мягкой пещерки оказалась зубастая пасть дракона.

Вы можете увидеть в каждом письме от такой принцессы, которая тянет мужчину к себе и высокомерно отказывает, как ее фигура превращается в ведьму или даже в дракона.

Вместо образа нежной и привлекательной девушки появляется дракон.

Но мужчина не хочет заниматься любовью с драконом.

И за осквернение святыни бывает приговорен к казни. Его фигуру потрошат как куклу вуду, разрывают на куски. Но фигура в поле – это часть вашего поля и если эту фигуру потрошить и рвать, в вашем поле образуется дыра.

Приведите примеры таких драконов из писем.

Давайте составим топ высокомерных отказов, подкатов с подставами.

Чем туже лассо, которым рапунцель ухватила путника, тем толще дракон обычно.

А потом еще дракон пытается изнасиловать беднягу.

Очень важно, чтобы дракон, защищающий честь принцессы, был не ею, а кем-то другим.

Отказывать близкому на приятное предложение нужно так, чтобы он не почувствовал отвержения или неуважения.

Это касается даже случаев, когда вас зовут в гости.

И когда симпатичный вам человек делает шаги к сближению, любому сближению, тоже.

Если хотите сохранить его симпатию, вы не должны задеть его отказом.

Делать из него бедняшу, который будет травмирован отказом, тоже нельзя.

Нужно постараться найти такую формулировку и так вписать ее в контекст, чтобы не было ни Штурмана с его руководством, ни Училки с ее назиданиями, ни Оправдашки с ее лишними объяснениями, ни Попрошайки с ее жалобами, ни Ищейки с ее допросами, ни Выскочки с ее хвастовством, ни Кривляки с ее обидными шуточками. Все баги – это ходы мимо границ.

А какими должны быть ходы в границах? Попробуете привести примеры?

Возьмите последнее письмо или любое другое. Но не пытайтесь изменить саму фразу. Часто нужно весь контекст изменить, чтобы отказ получился в границах. Чтобы это вообще был не отказ по сути, а нечто другое. Справитесь?