Пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в Харьковской области

03.09.2020, 20:35, Новости дня

Пьяный старший консультант-эксперт Службы безопасности Украины устроил стрельбу в развлекательном заведении Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Инцидент произошел 2 сентября около 4.00. Сотрудник СБУ в состоянии алкогольного опьянения в развлекательном заведении трижды выстрелил из травматического пистолета Макарова. В результате стрельбы 30-летний мужчина получил несколько пулевых ранений.

Правоохранители изъяли пистолет, два магазина, 13 патронов с резиновыми пулями и три гильзы от патрона. Предварительная квалификация инцидента – хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.