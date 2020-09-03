Мнение: Расизм в Макдональдсе, налоговая стрижка британцев и Россия против Байдена

03.09.2020, 20:28, Разное

1. Очередной противоестественный изгиб американской борьбы за толерантность. Крупная франшиза старается открывать свои заведения повсюду – даже в бедных районах, населённых идейно безработным чернокожим населением. Казалось бы, похвальное стремление к игнорированию расовых границ. Однако чернокожие бизнесмены, с которыми франшиза вынуждена работать в этих районах, теперь подают на неё в суд:

https://lenta.ru/news/2020/09/02/mcrasism/

В США 52 бывших владельца франшизы McDonald’s обвинили корпорацию в расизме. Об этом сообщает Reuters.

Истцы требуют выплатить миллиард долларов за то, что, по их мнению, McDonald’s предлагала чернокожим бизнесменам открывать рестораны в депрессивных, охваченных преступностью кварталах. Тем самым компания обрекала франчайзи на провал.

В McDonald’s отвергли обвинения. В корпорации отметили, что, несмотря на предложения с их стороны, окончательное решение о месте открытия ресторана остается за владельцем франшизы. Также там отметили, что McDonald’s привержена принципам разнообразия, равенства и инклюзивности.

Ситуация со всех сторон плохая для Макдональдса и прочих подобных компаний. Игнорировать расовые меньшинства нельзя – отсутствие торговых точек в чёрных или цветных районах становится поводом для обвинений. Но и устраивать такие торговые точки тоже оказывается плохо – чуть что не так, опять же на компанию навесят ярлык расизма.

Вариант устраивать в чёрных районах заведения с белыми владельцами и белым персоналом, разумеется, сразу отпадает – ведь это совсем уж очевидное вторжение в чёрное сообщество и нарушение принципа инклюзивности. Да и где же найти достаточно белых дураков, которые захотят потратить серьёзные деньги на открытие точки притяжения для лутеров?

2. Похоже, поверивших в Британию эмигрантов продолжат ощипывать:

https://www.gazeta.ru/business/news/2020/08/30/n_14867251.shtml

Министерство финансов Великобритании разрабатывает планы крупнейшего повышения налогов за десятилетия, чтобы компенсировать потери бюджета из-за общенационального карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса…

Таким образом глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно до $33,3 млрд, пишет издание.

В правительстве подтвердили, что чиновники обсуждают возможность повышения с 10% до 20% размера базовой налоговой ставки на продажу активов, а также с 18% до 20% — налога на продажу второго жилья. Для более состоятельных британцев размер сбора может быть увеличен до 40% (с нынешних 28% и 20%, соответственно).

3. Россию решили заранее обвинить во вмешательстве в выборы США. Ну а чего, все свои, все всё понимают, чего стесняться-то?

https://lenta.ru/news/2020/09/02/psyho/

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовило доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Об этом сообщает ABC со ссылкой на рабочий вариант текста доклада.

Отмечается, что российская сторона таким образом пытается повлиять на ход выборов президента США, которые запланированы на 3 ноября 2020 года. <…>

Обеспокоенность умственным здоровьем Байдена стала темой широких дискуссий с тех пор, как он объявил о своем вступлении в президентскую гонку. За прошедшие несколько месяцев Байден допустил ряд ошибок в ходе телевизионных интервью и предвыборных речей. Действующий американский лидер Дональд Трамп не раз оскорблял Байдена из-за его запинок и неуместных высказываний, настаивая на том, что бывший вице-президент США психически не способен занимать должность.

Это, конечно, смешно. Мы живём (пока ещё) в условиях сравнительно открытого международного интернета, где люди из-разных стран могут читать зарубежные новости, смотреть зарубежные телеканалы и писать в зарубежных соцсетях. Американцы имеют доступ к российскому интернету, а мы к американскому.

При этом у нас есть преимущество: десятки миллионов россиян знают английский язык на достаточном уровне, чтобы выражать своё мнение в Амеронете и влиять тем самым на ситуацию в Соединённых Штатах.

Напротив, на русском языке в США может общаться лишь несколько миллионов человек – в основном эмигранты из России и стран СНГ. Далеко не все из них любят Родину, но и Байдена с Демократической партией любить они вовсе не обязаны, поэтому многие русские американцы выступают за Трампа и против его конкурентов. Конечно, есть ещё республики бСССР, в которых американцы имеют возможность вербовать «редакторов соцсетей» целыми посёлками, однако это тема для отдельного больного разговора.

При этом россиянам любить американских демократов особо не за что. Демократы в наибольшей мере ответственны за антироссийскую политику США и введение санкций против нашей страны (хотя и республиканцы с Трампом лишь ненамного лучше в этом плане). Логично, что со стороны россиян, российских СМИ и Рунета идёт широкий поток критики и насмешек в адрес Байдена и его партии. В конце концов, у мистера Байдена, судя по всему, действительно началась старческая деменция. Это медицинский факт, скрывать который уже невозможно.

Попытка выставить эту критику исключительно результатом действий российских властей, канала RT и платных троллей в соцсетях – плохая мина при плохой игре. Во-первых, у российской власти есть право высказывать своё мнение по поводу международных вопросов, во-вторых, смотреть RT или читать российские новости американцев никто не заставляет, а в-третьих, в соцсетях противники Байдена обычно и не скрывают своих связей с Россией, если таковые вообще есть.

Повторюсь: пока мы живём в условиях общего информационного пространства, у властей США нет никакого способа заткнуть голоса россиян, недовольных теми или иными американскими политиками. Точнее, способ есть, но он состоит в разрушении этого самого пространства и строительстве виртуального железного занавеса. Если американские власти на это пойдут (а отчасти, они уже это делают), это будет явным нарушением свободы слова и попранием прав граждан США.

Теоретически, можно серьёзно затруднить доступ россиянам в американские соцсети и комментарии на американских новостных сайтах. Такой шаг вполне может пройти без значимых последствий для политической системы США. Даже если демократия отгораживается от внешнего мира, она вполне ещё может сохранять относительную свободу внутри себя. Однако попытки помешать американцам выходить в российское информационное пространство и копировать оттуда материалы – будут уже полным крахом американской свободы, ведь в этом случае железный занавес будет ограничивать и держать в информационном стойле самих жителей США.