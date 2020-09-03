 

В России ответили на идею Польши “защитить” регионы Белоруссии

03.09.2020, 20:23, Разное

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на слова президента Польши Анджея Дуды. Тот оговорился об идее “взять под защиту” часть территории Белоруссии.

“Призываем Варшаву вернуться к общепринятым нормам международного права”, – цитирует Пятый канал спикера российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова призвала Польшу не прибегать к политике подрыва независимости соседних государств.



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