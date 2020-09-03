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03.09.2020, 20:17, Разное

Медики перечислили средства для быстрого облегчения боли в горле в домашних условиях. Неприятные ощущения можно убрать простыми способами, однако если симптомы не проходят более трех дней, следует обратиться к лечащему врачу, сообщается в статье Times Now.
В список доступных и эффективных при першении и боли в горле продуктов специалисты включили обычную соль. С помощью полоскания горла солевым раствором можно избавиться от появившегося нагноения. Соленая вода позволяет устранить бактерии в горле, а также избежать воспалительных процессов в слизистой глотки. Для приготовления состава достаточно добавить в стакан теплой воды половину чайной ложки соли.

Еще один продукт, отличающийся антибактериальным и противовоспалительным эффектом – мед. С его помощью можно не только избавиться от болезненных ощущений в горле, но и уменьшить воспаление, успокоить раздраженную ткань. Чтобы получить полезный раствор следует в чашке теплой воды растворить две столовые ложки натурального средства и принимать пять раз в сутки.

Ромашковый чай обладает антиоксидантным действием. Напиток дает возможность обеззаразить слизистые оболочки, создавая неблагоприятную для размножения микробов среду. Ромашка оказывает регенерирующее действие, очищает появившийся на миндалинах и слизистой налет, тонизирует организм, а также способствует укреплению местного иммунитета. В стакан кипяченой воды нужно добавить одну столовую ложку чая из ромашки и после пяти минут можно выпить напиток.

Рекомендуется использовать для избавления от боли в горле лимоны. Цитрусовые позволяют укрепить иммунную систему благодаря имеющемуся в них витамину С; устранить гнойные процессы; снизить рост и размножение болезнетворных бактерий. Фрукт можно применять при простудных заболеваниях, одним из симптомов которых может быть боль в горле. Для “лекарственного” состава необходимо смешать столовую ложку сока лимона и стакан теплой воды. Раствор следует выпить небольшими глотками.

Для предотвращения роста грибка и появления в горле дрожжевых организмов эффективно применять пищевую соду. Стакан воды, четверть чайной ложки соды и в два раза меньшее количество соли поможет избавиться от заболевания, устранив отеки и болезненные ощущения. Горло следует полоскать раствором через каждые три часа. При имеющихся противопоказаниях важно проконсультироваться с медицинским специалистом, ведь самостоятельное лечение может привести к неприятным последствиям, ухудшив состояние при болезни.



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