 

“Из-за них разводятся”: Алёна Водонаева винит в разводе с мужем глазированные сырки

03.09.2020, 20:17, Разное

Популярная телеведущая Алёна Водонаева разместила в разделе Stories своего микроблога в Instagram публикацию, в которой выразила свое негодование глазированными сырками. По мнению знаменитости, именно эти кондитерские изделия стали причиной её развода с экс-супругом Алексеем Комовым.
В своем посте красавица связала глазированные сырки с фактом не вполне удовлетворительного финансового положения бывшего мужа, с которым пробыла в браке лишь два года. Материальное благостостояние своего партнера Водонаева считает причиной своего расставания с ним. “Сырки… иногда, знаете ли, из-за них разводятся. Сырки прекрасны в том возрасте, о котором повествует герой. А бывает, что взрослый житель покупает себе сырки. Ненавижу сырки после второго развода”, – такой многозначительной тирадой сопроводила телезвезда свою публикацию.

Стоит отметить, что пост Водонаевой стал её реакцией на свежий выпуск передачи с Юрием Дудем. В ней, в частности, артист Юрий Борисов поделился рассказом о своих отношениях с Анной Шевчук. При этом выяснилось, что звезда экрана добивался расположения к себе избранницы посредством глазированных сырков.



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