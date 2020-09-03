 

“Не теряем времени зря”: Анна Кошмал в бикини похвасталась веселым времяпрепровождением

03.09.2020, 20:17, Разное

Популярная актриса Анна Кошмал, известная по участию в сериале “Сваты”, разместила на своей странице в Instagram серию фото, демонстрирующих её веселое времяпрепровождение на одесском курорте. Снимки знаменитости вызвали массу восторженных отзывов от подписчиков.
В настоящее время Анна Кошмал отправилась в сопровождении подруг на гастроли в Одессу. На опубликованных фотоснимках видно, что веселая компания проводит минуты досуга весьма живо и весело. В кадрах видно, что артистка, облаченная лишь в чёрный купальник-бикини, с подругами плещется в теплых волнах, резвится на морских качелях и даже медитирует на пляже. Размещенные фото красавица сопроводила откровениями о том, что уже соскучилась по веселым приключениям и, вместе с тем, по сцене. “Как видите, не теряем времени зря. С большим нетерпением ждем встречи со зрителем”, – эмоционально подвела итог телезвезда.

Многочисленные подписчики в своих комментариях выразили восторг от созерцания ярких и озорных моментов жизни артистки. Они пожелали Анне Кошмал приятных мгновений на морском побережье и, разумеется, отметили красоту и спортивные формы позирующих на фото красоток. Особых комплиментов от поклонников удосужилась хозяйка аккаунта, в которой посетители страницы увидели особую сексуальность и божественность. К слову, за несколько часов публикация набрала более 50 тысяч “лайков”.



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