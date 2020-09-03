 

Мнение: О тупом отрицании

03.09.2020, 20:15, Разное

Не самая умная позиция, мягко говоря. Как будто нарочно – повторение уже не раз пройденного. Кто-то надеется на новый результат?

В Кремле опять не увидели обвинений России в деле Навального. Такой вот приступ политической слепоты вкупе с многословием.

«Обвинений нет и нет никакого повода для обвинения российского государства. Это первое. И никакие обвинения не склонны воспринимать в этой связи. А по сути вопроса можно сказать следующее — Генпрокуратура России направила запрос о правовой помощи в Берлин, который был получен германской стороной. Ответа пока не последовало. Вчера в ходе беседы в МИД нашему послу в Берлине также не было предоставлена конкретная информация о результате исследования германских специалистов, которые позволили им прийти к выводы об отравлении. В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отправляющих веществ».

Это выкручивается Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Знакомые ноты, известный мотив. И вот ещё.

«Мы не понимаем, что может быть причиной для каких-либо санкций. Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка. Считаем [это] абсолютно неприемлемым».

Это тоже он – не понимает.

Который раз на те же грабли. Ещё дело Скрипалей показало, что такая риторика не работает. Или, точнее, работает против России. Отрицание усиливает подозрения. И далее – по полной программе.

Но, может, истинная цель Кремля как раз и состоит в том, чтобы выйти на новый уровень конфронтации с Западом? Только зачем? Кому нужны новые живительные #санкции?

Или всё проще, и нет никаких многоходовочек, а есть обычная #глупость, дошедшая до предела?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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