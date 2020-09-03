У политолога Вячеслава Ковтуна обнаружилось белорусское гражданство

03.09.2020, 20:10, Разное

Участник многочисленных политических ток-шоу на российском телевидении Вячеслав Ковтун выложил в сеть фотографию, на которой он позирует с раскрытым белорусским паспортом на фоне телецентра «Останкино».

«Друзья! Наконец-то вернулся в Москву. Поскольку с украинским паспортом не пускали, пришлось использовать последний аргумент — паспорт гражданина Республики Беларусь. Да, по линии прабабушки я белорус. Она родилась под Оршей, поэтому я имею полное право называть себя белорусом. Уже в ближайшее время вы вновь увидите меня на федеральных каналах. К счастью, белорусские политологи не успели сюда добраться, а я, как специалист, полностью отвечаю заявленным требованиям. Владимир Рудольфович, жди меня и я вернусь», — написал Ковтун на своей странице в соцсети.

Политолог добавил, что понёс финансовые издержки за время отсутствия в телеэфире, и попробует компенсировать их в судебном порядке. Защищать в суде политолога, по его словам, будет Эльман Пашаев. Какую из сторон белорусского протеста будет поддерживать Ковтун не сообщил.