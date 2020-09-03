Страны НАТО обсудят ситуацию с Навальным

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03.09.2020, 20:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинПослы стран-членов Североатлантического альянса проведут внеплановую встречу 4 сентября, сообщила пресс-служба НАТО.

Заседание будет посвящено ситуации с блогером Алексеем Навальным, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

В конце августа минюст Германии получил запрос от российской Генпрокуратуры по ситуации с блогером Алексеем Навальным. По данным источника в СМИ, российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения Навального, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ сообщили, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.

Правительство Германии со ссылкой на выводы военных токсикологов заявило, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». МИД ФРГ решил вызвать российского посла в Берлине по этому вопросу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про якобы имевшее место «отравление» Навального «Новичком».

Второго сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев не получил от министерства иностранных дел Германии никаких доказательств, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Таким образом, Захарова назвала заявления правительства ФРГ по поводу ситуации с Навальным «очередной информационной кампанией, направленной против России».

Кроме того, один из разработчиков «Новичка» Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у Навального абсолютно не похожи на отравление веществом. По его словам, попытки увязать «отравление» Навального с «Новичком» являются абсолютной политической ерундой. Разработчик добавил, что отравление блогера «Новичком» привело бы к летальному исходу, а не к коме.



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