Патологическая врушка – Личное мнение

03.09.2020, 20:05, Разное

Кристина Асмус вдруг расплакалась, что не смогла отвести свою дочь в первый класс.

Годы ждала, готовилась, а тут — работа в Геленджике. И никак не вырваться — в школу дочь повёл бывший муж-куколд жалкая собака бульдог.



Фото: Соцсети

Как правило, самые нечистоплотные, мелкие и подлые люди скрываются под личиной милых ангелов.

Хлопают голубыми глазками. Дрожь в голосе. Говорят нежным голосочком — никогда не поймёшь, какая перед тобой всё-таки дрянь.

Как вижу что-то такое невесомое, эфемерное, светленькое, так сразу и понимаю, что ухо с этим светлым человечком нужно держать востро — двуличная тварь.

И чем невиннее образ, тем я сильнее напрягаюсь. И оказываюсь, вы знаете ли, всегда права.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября… 😭

Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼

Я так долго ждала этот день…. Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала…

Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈 Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съёмку не в Москве перенести оказалось просто невозможно…. 😩

Даже с катастрофическими штрафами…. 💸».

То есть, Кристина постулирует две вещи, предлагая нам в них поверить:

1) Ждала Первое сентября дочери несколько лет.

2) Давние обязательства не дали ей присутствовать на этом важном событии в жизни дочери.

Как так возможно? Разве первое не исключает второе?

Если ты ждёшь что-то несколько лет, то не станешь ведь принимать обязательства участвовать в съёмках именно в этот день, так?

За полгода к тебе подходят и говорят: Асмус, нам нужно, чтобы ты потеребила соски на камеру где-то в конце августа или начале сентября в Геленджике.

Ты отвечаешь: я не против, конечно, но вот 1-го сентября не могу — дочь идёт первый раз в первый класс.

Тебе говорят: ну, ОК. Или идут навстречу тебе, или зовут кого-то другого для съёмок.

Логично? Получается, что слёзы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто её там удерживают силой.

Да и сам посыл, что съёмку перенести невозможно, является ложью.

Встала в 4 утра, в 5 — ты в самолёте. В семь — уже в Шереметьево. В 8 утра — в школе. В 12 — назад. В обед ты снова на месте в сраном Геленджике.

Другое дело, что не хотелось выматываться и лететь — в это я верю. Подумаешь, тоже мне праздник — чадо идёт в школу.

Лично я бы не полетела. Но я говорю об этом прямо и честно.

Но зачем врёт Асмус?

Неужели не надоело, Кристин, строить из себя светлого человечка? Какой ты «светлый», мы все уже видели — каждую трещинку, как пела Земфира.

А как вы относитесь к лицемеркам? Хотите отстегать их по мордасам тряпкой за их враньё?