 

Патологическая врушка – Личное мнение

03.09.2020, 20:05, Разное

Кристина Асмус вдруг расплакалась, что не смогла отвести свою дочь в первый класс.

Годы ждала, готовилась, а тут — работа в Геленджике. И никак не вырваться — в школу дочь повёл бывший муж-куколд жалкая собака бульдог.


Фото: Соцсети

Как правило, самые нечистоплотные, мелкие и подлые люди скрываются под личиной милых ангелов.

Хлопают голубыми глазками. Дрожь в голосе. Говорят нежным голосочком — никогда не поймёшь, какая перед тобой всё-таки дрянь.

Как вижу что-то такое невесомое, эфемерное, светленькое, так сразу и понимаю, что ухо с этим светлым человечком нужно держать востро — двуличная тварь.

И чем невиннее образ, тем я сильнее напрягаюсь. И оказываюсь, вы знаете ли, всегда права.

«Всю ночь ревела перед 1 сентября… 😭
Смотрела фото дочки с самого рождения и офигевала как быстро летит время.. 🌪Но больше оттого, что я таааааак мечтала отвести Настю за руку в первый класс!! 👭🏼
Я так долго ждала этот день…. Мне кажется несколько лет ждала ))) Готовилась и переживала…
Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать.. 🙈 Что мы только с командой не думали, не крутили, как мы только не ругались, но съёмку не в Москве перенести оказалось просто невозможно…. 😩
Даже с катастрофическими штрафами…. 💸».

То есть, Кристина постулирует две вещи, предлагая нам в них поверить:

1) Ждала Первое сентября дочери несколько лет.
2) Давние обязательства не дали ей присутствовать на этом важном событии в жизни дочери.

Как так возможно? Разве первое не исключает второе?

Если ты ждёшь что-то несколько лет, то не станешь ведь принимать обязательства участвовать в съёмках именно в этот день, так?

За полгода к тебе подходят и говорят: Асмус, нам нужно, чтобы ты потеребила соски на камеру где-то в конце августа или начале сентября в Геленджике.

Ты отвечаешь: я не против, конечно, но вот 1-го сентября не могу — дочь идёт первый раз в первый класс.

Тебе говорят: ну, ОК. Или идут навстречу тебе, или зовут кого-то другого для съёмок.

Логично? Получается, что слёзы Кристины — жалкие оправдания. По факту, она добровольно приняла на себя обязательства быть в Геленджике, а теперь ноет, что не смогла приехать, будто её там удерживают силой.

Да и сам посыл, что съёмку перенести невозможно, является ложью.

Встала в 4 утра, в 5 — ты в самолёте. В семь — уже в Шереметьево. В 8 утра — в школе. В 12 — назад. В обед ты снова на месте в сраном Геленджике.

Другое дело, что не хотелось выматываться и лететь — в это я верю. Подумаешь, тоже мне праздник — чадо идёт в школу.

Лично я бы не полетела. Но я говорю об этом прямо и честно.

Но зачем врёт Асмус?

Неужели не надоело, Кристин, строить из себя светлого человечка? Какой ты «светлый», мы все уже видели — каждую трещинку, как пела Земфира.

А как вы относитесь к лицемеркам? Хотите отстегать их по мордасам тряпкой за их враньё?

Источник: Лена Миро



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / Врач сообщила о продуктах, запускающих в организме процесс старения

19.08 / Путин будет блефовать

21.07 / Мнение: Хабаровск встречает Дегтярева

02.07 / Триумф? – Это чей угодно триумф, только никак не триумф «доверия президенту Путину»

15.08 / «Просто рубанули сайт, и всё»

14.07 / Ученые: На протекание COVID-19 в тяжелой форме могут повлиять два фактора

07.07 / На Лубянке начались задержания на пикетах

02.07 / Американская катастрофа и ее проекция на Россию

02.09 / Правительство Германии: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

05.08 / Смартфон Xiaomi Mi 10 стал существенно доступнее

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска