Эксперт: Транспортный налог в России отменить невозможно

03.09.2020, 19:53, Разное

Председатель рабочей группы «За права автомобилистов» Пётр Шкуматов отметил, что в настоящее время транспортный налог в РФ отменить невозможно. Причина кроется в растущем количестве электромобилей и машин с ГБО.

Транспортный налог, исходя из заявлений Шкуматова, позволяет нивелировать отсутствие дохода с электромобилей, так как владельцы не платят акциз на бензин и масло. Это, в свою очередь, серьёзно снижает количество средств, доступных на содержание дорог в надлежащем состоянии. Схожая ситуация и у тех автовладельцев, которые установили ГБО. Размер акцизов на газ меньше, но машины также вредят дорожному полотну, как и с ДВС. Таким образом, в случае отмены транспортного налога, владельцы бензиновых и дизельных машин окажутся в самом невыгодном положении и только за их счёт придётся заполнять бюджет.

Пётр Шкуматов объяснил, что отменять транспортных налог в РФ нецелесообразно, но всё же изменения должны быть. Самым важным станет иное распределения средств, так как сейчас все деньги с акцизов передаются в региональный бюджет и уже оттуда их используют для других нужд. Из-за этого не производится своевременно дорожный ремонт. Также важно пересмотреть сам транспортный налог и адаптировать его под современные автомобили с электрическими двигателями и газобаллонным оборудованием.