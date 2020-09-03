Диетолог из США Синтия Сасс назвала полезные свойства брюссельской капусты

03.09.2020, 19:53, Разное

Старший диетолог, специалист по спортивному питанию из США Синтия Сасс назвала полезные свойства брюссельской капусты для организма человека. В числе преимуществ растительного продукта – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и улучшение пищеварения.

Брюссельская капуста принадлежит к овощным культурам семейства крестоцветных листового вида. Родиной продукта, богатого витаминами, кальцием, магнием, фосфором, марганцем, калием, рибофлавином считается Бельгия. В капусте содержатся белки, углеводы, глюкозинолаты, сульфорафан, клетчатка и антиоксиданты.

Благодаря регулярному потреблению брюссельской капусты можно избежать развития сахарного диабета, поскольку имеющаяся в ней клетчатка борется со всасыванием излишков глюкозы кишечником. С помощью волокна регулируется выработка гормона инсулина, ответственного за уровень сахара в крови. Продукт также позволяет уменьшить воспалительные процессы, поскольку содержит немало витамина С, снижающего окислительный стресс.

Такие антиоксиданты, как альфа-липоевая кислота и кемпферол, противостоят и нейтрализуют действие свободных радикалов, способных причинить вред клеткам, белкам и липидам, отметила диетолог из Университета Южной Флориды. Включить в рацион брюссельскую капусту следует и потому, что она позволяет улучшить пищеварение, предотвратить развитие образования злокачественных опухолей, избежать расстройств желудочно-кишечного тракта, поддерживать работу почек, улучшить функционирование щитовидной железы.