 

Диетолог из США Синтия Сасс назвала полезные свойства брюссельской капусты

03.09.2020, 19:53, Разное

Старший диетолог, специалист по спортивному питанию из США Синтия Сасс назвала полезные свойства брюссельской капусты для организма человека. В числе преимуществ растительного продукта – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и улучшение пищеварения.
Брюссельская капуста принадлежит к овощным культурам семейства крестоцветных листового вида. Родиной продукта, богатого витаминами, кальцием, магнием, фосфором, марганцем, калием, рибофлавином считается Бельгия. В капусте содержатся белки, углеводы, глюкозинолаты, сульфорафан, клетчатка и антиоксиданты.

Благодаря регулярному потреблению брюссельской капусты можно избежать развития сахарного диабета, поскольку имеющаяся в ней клетчатка борется со всасыванием излишков глюкозы кишечником. С помощью волокна регулируется выработка гормона инсулина, ответственного за уровень сахара в крови. Продукт также позволяет уменьшить воспалительные процессы, поскольку содержит немало витамина С, снижающего окислительный стресс.

Такие антиоксиданты, как альфа-липоевая кислота и кемпферол, противостоят и нейтрализуют действие свободных радикалов, способных причинить вред клеткам, белкам и липидам, отметила диетолог из Университета Южной Флориды. Включить в рацион брюссельскую капусту следует и потому, что она позволяет улучшить пищеварение, предотвратить развитие образования злокачественных опухолей, избежать расстройств желудочно-кишечного тракта, поддерживать работу почек, улучшить функционирование щитовидной железы.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.08 / Роспотребнадзор назвал самые “болеющие” профессии в России

03.09 / Яну Рудковскую в купальнике начали поздравлять с беременностью

21.07 / Личное: Почему они боятся развода?

07.08 / “Ставлю амбициозную задачу”: Елена Ландер рассказала о планах после ухода из “Утро России”

01.09 / Равнодушие экологов ведёт Южно-украинскую АЭС к катастрофе

14.08 / В России хотят создать новую купюру

07.08 / Мнение: Пещерные новации в старом театре

12.08 / Лукашенко высказался о протестующих: Безработные с криминальным прошлым

12.08 / Эвелина Бледанс: «Для меня женственность и сексуальность – это про одно и то же»

30.08 / Лукашенко вновь сняли с автоматом возле резиденции в Минске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска