«Бюстгальтер вызывает рак груди» и прочие мифы из области декольте

03.09.2020, 19:50, Разное



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Косточки бюстгальтера увеличивают риск развития рака груди

Этот популярный миф, который всерьез и надолго дискредитировал лифчики, появился с легкой руки авторов книги «Одетый для убийства», вышедшей в 1995 году. Авторы, не имевшие медицинского образования, утверждали, что женщины, которые носят бюстгальтеры на косточках по 12 часов в день, имеют повышенный риск рака молочной железы. Якобы лифчики ограничивают функционированию лимфатической системы, что приводит к накоплению токсинов в организме. Национальный центр исследований в области здравоохранения США (National Center for Health Research) заявил, что нет никаких доказательств этому. Более того, биологические жидкости движутся вверх в лимфатические узлы в подмышках, а не под грудью, где располагаются косточки бюстгальтера.

«У женщин, которые носят бюстгальтеры на косточках, с большей вероятностью будет диагностирован рак молочной железы лишь потому, что их носят, как правило, для поддержания груди больших размеров. Избыточный вес и большое количество жировых отложений повышают риск онкологических заболеваний. Но это не значит, что бюстгальтеры на косточках вызывают рак», – пишут медики.

Лифчик спасает от провисания груди

Скорей наоборот. Слухи о том, что бюстгальтер сдерживает провисание были развеяны еще в 2013 году. Группа исследователей из Университета Франш-Конте (University of Franche-Comte) изучила, как влияет ношение бюстгальтера на женскую грудь. В исследовании приняли участие 330 женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Для измерений использовались самые точные и инновационные инструменты: логарифмическая линейка и штангенциркуль. В процессе испытаний у женщин, переставших носить бюстгальтер, соски поднялись на 7 мм.

По словам исследователей, ношение бюстгальтера с раннего возраста никак не влияет на провисание груди. При ношении этой детали гардероба поддерживающие мышцы не выполняют свою функцию. Более того, лифчик может затруднять кровообращение и уменьшать тонус груди.

Правильно подобранный лифчик избавит от болей в спине из-за тяжелой груди

И это тоже неправда. То же самое исследование доказало, что ношение бюстгальтера не уменьшает боли в спине. Но обладательницам пышного бюста и правда стоит позаботиться о том, чтобы выбрать подходящий бюстгальтер, который будет хорошо поддерживать грудь. Если они этого хотят, разумеется.

Если спать в лифчике, это поможет сохранить форму груди

Никогда так не делайте! Как было сказано выше, бюстгальтер может затруднять кровообращение, а когда вы спите это наиболее вероятно. Обязательно давайте вашему телу отдыхать от бюстгальтера, никакой пользы от этого не будет, ведь форма вашей груди зависит исключительно от генетики и физической активности.

Бюстгальтеры надо всегда покупать только одного размера

Вы наверняка замечали, что размерные сетки разных брендов одежды очень отличаются, поэтому если в одном магазине на вас идеально садится S, в другом вам надо выбирать только M. С бюстгальтерами то же самое — у каждого производителя нижнего белья своя размерная сетка. Более того, разные модели одного размера могут сесть по-разному. Поэтому при выборе бюстгальтера обязательна тщательная примерка.

Можно вообще не носить лифчик, если не хочется

А вот это чистая правда. Бюстгальтер хорошо поддерживает грудь, создает силуэт, но вопрос «носить или не носить» решать только вам. Кстати, после карантина женщины стали чаще отказываться от этой детали гардероба, поскольку за несколько месяцев успели оценить преимущества комфортной жизни без косточек, чашечек и лямок.