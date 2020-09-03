Эксперт назвал один из итогов выборов в сентябре

03.09.2020, 19:43, Разное

В 2020 году единый день голосования выпадает на 13 сентября. В ходе обсуждения предстоящих выборов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) доцент МГУ имени Ломоносова Григорий Казанков поделился своими соображениями.

Он отметил, что во всех законодательных органах разных субъектов России, куда будут проводиться выборы, окажется больше партий чем обычно. Число представленных политических объединений, по мнению эксперта, будет от пяти и выше.

“Это будет самое важное новшество, которое принесет предстоящий единый день голосования”, – уверен Григорий Казанков. Он добавило, что в том случае, если ситуация на российской политической арене не претерпит каких-либо кардинальных изменений, то и в состав следующего созыва Госдумы войдет больше четырех фракций.

“Есть огромное количество людей, которых четыре существующие парламентские партии абсолютно никаким образом не удовлетворяют”, – объяснил эксперт. При этом Григорий Казанков подчеркнул, что новые партии скорее всего отберут места не у “Единой России”, а у представителей парламентской оппозиции.

Директор центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин согласился с такой оценкой. По его словам, КПРФ рискует сдать позиции из-за таких конкурентов как “За правду”, КПСС, “Коммунисты России” и партия “Родина”. “Справедливой России”, в свою очередь, угрожают и Партия пенсионеров, и “Новые люди”.

Президент коммуникационного холдинга “Минченко консалтинг” Евгений Минченко подчеркнул, что партийная система нуждается в обновлении. Однако полностью списывать со счетов “старичков” он бы не стал. Хуже всего, по его словам, дела обстоят у “Справедливой России”, однако другие партии еще могут побороться за доверие избирателей.