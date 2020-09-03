Азар: план начать вакцинацию от коронавируса в ноябре никак не связан с выборами

03.09.2020, 19:34, Новости дня

Намеченный график начала вакцинации от коронавируса «не имеет никакого отношения к выборам» и был установлен официальными лицами в сфере здравоохранения, заявил в четверг министр здравоохранения США Алекс Азар в интервью CBS.

Согласно документам, опубликованным в среду Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ведомство попросило органы здравоохранения штатов подготовиться к началу вакцинации уязвимых групп населения не позднее конца октября или ноября.

Некоторые усмотрели в этом политический подтекст, поскольку в ноябре в стране пройдут президентские выборы, однако Азар подчеркнул, что в CDC лишь стремятся подготовиться к любому варианту развития событий.

«Никто из участников этого процесса не пойдет на компромисс и не станет пренебрегать мерами, которые необходимы, чтобы убедиться, что продукт, который будут вводить в организм людям, безопасен и эффективен», – заверил он.

В CDC рассчитывают, что одна или две вакцины от COVID-19 будут доступны в ограниченных количествах уже в конце октября.