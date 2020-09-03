Александр Кузнецов, Маргарита Пушкина и другие гости открытия выставки The Becoming
03.09.2020, 19:31, Разное
2 сентября в инновационном пространстве Audi City Moscow открылся проект Павла Сельдемирова The Becoming – победителя Audi Born-Digital Award. Открытие посетили Маргарита Пушкина, Александр Кузнецов, Евгения Милова, Илья Бачурин, Марика Кравцова, Ясмина Муратович, Юлия Шарапова, Лиза Мамиашвили и другие.
Маргарита ПушкинаПавел СельдемировЕвгения МиловаЯсмина Муратович
Выставка The Becoming пройдет с 3 по 20 сентября и будет доступна для всех желающих. Более того, проект появится в формате онлайн-игры на сайте Фонда Cosmoscow. Проект Павла Сельдемирова The Becoming – это тотальная инсталляция, воссоздающая пространство поэтически трактуемого леса. Посетители отправятся в путешествие, где среди виртуальных деревьев появляются артефакты культуры и следы 2020 года, который уже успел стать важной вехой для всего человечества.
Инсталляция задумана в качестве механизма, вовлекающего зрителя в переход границы между реальным и виртуальным мирами, отсылая к ритуальным практикам, в которых участник действия пересекает некую черту и в результате оказывается неспособен вернуться обратно. Вооружившись VR-устройствами, сразу несколько зрителей смогут погрузиться в виртуальное пространство. Ядром инсталляции является многопользовательская VR мир-игра, сделанная при помощи игрового движка Unity. Благодаря мультиплееру “войти” в художественное произведение можно из любой точки мира.
Илья БачуринМарика КравцоваВиктория КоротковаЮлия ШараповаЛиза Мамиашвили
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