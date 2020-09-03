Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье

03.09.2020, 19:23, Разное

Под покровом ночи какие-то злодеи взломали ларьки с мороженным в парке культуры и отдыха “Дубрава” в подмосковном Подольске, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Они вынесли все рожки и эскимо на сумму в 13 тысяч рублей. Теперь их разыскивают. ЧП произошло всего за несколько дней до городского праздника с музыкой, танцами и выступлением фокусника. Кроме того, детям обещали бесплатное мороженое.