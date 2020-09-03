Ученые: Фекальная трансплантация может уменьшать зависимость при алкоголизме

03.09.2020, 19:17, Разное

Американские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили способность фекальной микробной трансплантации (ФМТ) влиять на борьбу с негативными зависимостями в человеческом организме. В частности, один из экспериментов выявил положительное влияние процесса на снижение алкогольной зависимости.

В исследовании ученых, представляющих Университет Содружества Вирджинии (США), приняли участие два десятка человек, имеющих клинически диагностированное расстройство, связанное с употреблением алкоголя. Все исследуемые, возраст которых составлял около 60 лет, страдали циррозом печени из-за злоупотребления спиртными напитками. Они были разделены на две группы, участники одной из которых получали плацебо, пациентам же второй посредством внедрения фекального микробного трансплантата были введены два типа кишечных бактерий: Ruminococcaceae и Lanchnospiraceae. Примечательно, что данные компоненты, наблюдаемые у людей без алкозависимости, были получены от одного здорового донора. Поведенческие и физиологические факторы у добровольцев затем были подвержены мониторингу дважды: первый раз спустя две недели после трансплантации, второй – через полгода. В результате, 90% пациентов с введенными кишечными бактериями продемонстрировали снижение тяги к спиртному, также у них уменьшилось в моче количество метаболитов, связанных с алкоголем.

По мнению специалистов, полученные данные дают надежду на разработку нового эффективного метода лечения зависимости у больных. “Люди с расстройством, связанным с употреблением алкоголя, часто подвергаются дискриминации. Но это болезнь, и к ней есть генетическая предрасположенность, и кишечные микробы могут способствовать снижению зависимости”, – резюмировали эксперты. Впрочем, они отметили, что исследование является лишь предварительным и анонсировали продолжение изысканий в данном направлении.