Необъяснимая фотография с Марса завела ученых в тупик

03.09.2020, 19:17, Разное

Необъяснимая фотография странного рельефа на Марсе завела учёных в тупик. Эксперты долгое время не могут объяснить появление необычного горного хребта на поверхности планеты.

Ещё в 2011 году космический аппарат Mars Reconnaissance Orbiter, принадлежащий NASA, сделал фотографию горного хребта. О необычной находке общественности рассказали только сейчас и учёные со всего мира до сих пор не могут понять его происхождение. Исследователи из Университета Аризоны выдвинули теорию, что необычные породы были образованы при взаимодействии воды и вулканической активности, а после подвержены длительному воздействию ветров. Миллиарды лет эрозии стали причиной появления необычного ландшафта, но такое объяснение – лишь одна из теорий, и доподлинно неизвестно, как именно был образован странный хребет.

Эксперты объяснили, что в ближайшие несколько лет эта загадка останется неразгаданной. Для точного ответа необходимо детально изучить состав породы и проанализировать местность с поверхности, но сделать этого невозможно. Любые посадки на Марс происходят в долины с минимальным количеством возвышенностей и углублений. Посадка модуля в гористой местности может обернуться полным провалом, и поэтому тайна возникновения горного массива останется неразгаданной.