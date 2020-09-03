 

Кириенко заявил о неограниченных возможностях для молодежи на «Тавриде – АРТ»

03.09.2020, 19:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехники - интернет-магазинКрымский фестиваль «Таврида – АРТ» расширил возможности для талантливых молодых людей России, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

«Задача государства, создать все условия для творческой реализации молодых ребят. Сегодня такие возможности есть не только у 4 тыс. 500 участников, которые собрались на фестивале «Таврида – АРТ» в Судаке, но и у всех зрителей, которые подключаются к трансляциям его ключевых событий», – сказал Кириенко, слова которого приводятся в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он добавил, что кастинг-платформа в удаленном формате поможет участникам пройти сразу в финал конкурсов или перейти через тур, пропуская один из этапов отбора. Работа площадки продолжится до 12 октября.

Кроме того, Кириенко назвал «Тавриду – АРТ» самой масштабной площадкой кастингов, которая существует в России.

Ранее Кириенко сообщил, что в Сети открытие крымского фестиваля и трансляцию мероприятий первого дня посмотрели более 6 млн человек. Мероприятия фестиваля стримов и концертов во дворах, который проходит в орбите фестиваля «Таврида – АРТ», состоятся в 73 регионах.



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