Украинского бойца смешанных боевых искусств дисквалифицировали из-за допинга

03.09.2020, 19:07, Новости дня

Украинского бойца смешанных боевых искусств (MMA) Александра Доскальчука дисквалифицировали на 14 месяцев из-за обнаруженного допинга. Об этом 2 сентября говорится на сайте Антидопингового агентства США.

30-летний боец ММА получил положительный результат на метаболиты местеролона в результате пробы мочи, взятой 6 июня 2020 года. Местеролон является неспецифическим веществом в классе анаболических агентов и запрещен для бойцов.

В ходе расследования обстоятельств дела Доскальчук представил доказательства того, что врач неправильно прописал ему запрещенный препарат, содержащий местеролон. Это уменьшило степень вины Доскальчука – и ему сократили срок дисквалификации. Также он получил дополнительное сокращение срока дисквалификации за сотрудничество с агентством.

14-месячный срок запрета на участие в соревнованиях для украинца начался 6 июня 2020 года, когда была отобрана его положительная проба, и он продлится до 6 августа 2021 года.

Доскальчук провел в смешанных единоборствах 11 боев, в которых одержал 10 побед при одном поражении. В июле он должен был дебютировать в UFC, однако снялся с турнира.