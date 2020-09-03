Мнение: Продажа газа Эмиратам, не такой уж глубокий кризис и отзыв рейтинга

03.09.2020, 19:00, Разное

1. К вопросу о том, кто будет покупать российский газ, если Европа паче чаяния решит сократить его потребление. Такое решение будет принят навряд ли, так как отказываться от газа глупо и дорого, но рассмотреть этот сценарий всё же стоит: хотя бы для того, чтобы понимать расклад сил на переговорах с европейцами.

Если европейцы перейдут с газа на дрова, наш газ пойдёт в Китай, куда уже проложены толстые российские газопроводы. Кроме того, продавать сжиженный природный газ (СПГ) можно даже тем странам, у которых, казалось бы, полно своего собственного топлива:

https://lenta.ru/news/2020/08/28/prodano/

Частная российская компания «Новатэк» сообщила о начале продаж газа с Ямала в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Производитель на своем сайте сообщил, что первая партия поставлена в рамках краткосрочного спотового контракта.

Груз сжиженного природного газа (СПГ) был перевален в Европе на газовоз «Ямал Спирит», после чего доставлен на терминал Jebel Ali. За поставку отвечала дочерняя компания «Новатэка» Gas & Power Asia.

Первый зампредправления компании Лев Федосеев заявил, что такой контракт доказывает возможность конкурентоспособных поставок на любые рынки мира.

2. Коронавирус проявил себя в России далеко не так свирепо, как ожидали эксперты. По сравнению со страдающими США и Евросоюзом мы отделались относительно легко:

https://www.kommersant.ru/doc/4474275

В бюджетном прогнозе Минэкономики в сентябре ожидаются существенно лучшие оценки спада 2020 года, чем предполагалось ранее — рабочие данные прогноза, с которыми ознакомился “Ъ”, предусматривают спад ВВП по году в 3,9% против 5% в ранних версиях и снижение инвестиций на 6,6% вместо 12%. Причина — более позитивные в сравнении с ожиданиями итоги второго квартала, в первую очередь внутренний спрос, и более быстрое восстановление летом 2020 года.

<…> Минэкономики учло более быстрое восстановление экономики в июле—августе, в июне 2020 года еще не была очевидна будущая динамика спада и реакция экономики на масштабные меры поддержки правительством (как и ее реальный объем). Это отразилось в том числе на динамике реальных зарплат — они в апреле сократились на 2% год к году, после чего вернулись к росту темпом 1%. При этом ведомство с осторожностью относится к оценке летнего быстрого восстановления: оно отчасти определялось отложенным спросом и особенностями внутреннего спроса при закрытых границах.

Кризис 2009 года был вдвое хуже (снижение ВВП на 7,8%). Если ситуация в экономике продолжит улучшаться относительно текущих прогнозов, то есть шанс, что и до глубины падения 2015 года (на 2,5%) дело не дойдёт.

3. Помните, коллеги, про рейтинг лёгкости ведения бизнеса (Ease of Doing Business Index)? Тот самый, в котором Россия за 10 лет взлетела со 123 на 28 место, показав настоящие чудеса в деле упрощения работы предпринимателей?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг_лёгкости_ведения_бизнеса

Авторы рейтинга внезапно решили прекратить публикацию, отозвать последнюю версию и, возможно, пересмотреть методику составления:

https://lenta.ru/news/2020/08/28/doing_business/

Публикация международного рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business, которой занимается Всемирный банк, прервана из-за ряда нарушений, допущенных в прошлом. Об этом говорится в сообщении на сайте Всемирного банка, который ведет подсчеты.

Проблемы несоответствия данных принятой методологии замечены в отчетах Doing Business 2018 и Doing Business 2020, которые опубликованы в октябре 2017-го и 2019 годов. Проверкой занимается группа внутреннего аудита организации.

Рейтинг остается главным для России в вопросах бизнеса. Еще в 2012 году задача войти в 20 лучших стран до 2018 года попала в «майские указы». Реализовать ее не вышло, за шесть лет Россия поднялась лишь на 31-е место. После переизбрания президент страны Владимир Путин перенес задачу на 2024 год. В последнем рейтинге Россия находилась на 28-й строчке.

Москва многие годы жаловалась на проблемы с методологией Doing Business. Чиновники указывают на занижение российских достижений в налоговой сфере. Министерство финансов и Федеральная налоговая служба (ФНС) уверены, что эта составляющая рейтинга непрозрачна и искажает реальность.

Так, в Doing Business 2020 по налогообложению Россия опустилась на 58-е место. Михаил Мишустин, на тот момент глава ФНС, а ныне премьер-министр, объяснял спад увеличением полномочий ведомства, что Всемирный банк посчитал ростом числа платежей.

В отозванном рейтинге наибольший рост продемонстрировали Саудовская Аравия, Индия, Китай, Таджикистан, Пакистан и Нигерия. Россия же обошла Руанду, Испанию и Азербайджан.

Хотелось бы, чтобы при обновлении рейтинга позиции России были отражены адекватно, а не были занижены. В международных институтах типа того же Всемирного банка продолжают доминировать западные государства, власти которых могут видеть угрозу в экономических успехах России.

Подобные рейтинги оказывают определённое влияние потоки международных инвестиций. Далеко не все их нынешние получатели готовы просто так смириться с перенаправлением денежных потоков к нам, а также в Китай и другие страны, которые в последнее время заметно улучшили свои показатели по ведению бизнеса.