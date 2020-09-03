Завод Nissan в Санкт-Петербурге усовершенствовал технологию окраски автомобилей

03.09.2020, 18:53, Разное

Фирменный завод японского бренда Nissan в Санкт-Петербурге усовершенствовал технологию окраски всех выпускаемых автомобилей. Теперь лакокрасочное покрытие транспортных средств является самым передовым и его качество заметно выше.

Для обновления технологии нанесения на кузов двухкомпонентного лака, специалистам Nissan пришлось существенно модернизировать всё производство. Это было сделано за время вынужденных летних каникул, связанных с пандемией. Теперь же, согласно заявлениям официальных представителей японской корпорации, все автомобили Nissan, выпускаемые с завода в Санкт-Петербурге, смогут похвастаться более стойким окрасом кузова.

В 2020 году Nissan выпустил на 39% меньше транспортных средств, чем годом ранее. Несмотря на это, в компании ожидали подобное падение производительности и, исходя из заявлений представителей, всё идёт согласно имеющемуся плану.