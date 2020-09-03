Британские ученые разработали определяющий возраст смерти калькулятор

03.09.2020, 18:53, Разное

Британские исследователи провели исследование на предмет изучения совокупности факторов, влияющих на продолжительность жизни людей и срок наступления их смерти. На основании результатов научной работы экспертами был составлен специальный онлайн-калькулятор, определяющий приблизительное количество оставшихся человеку лет.

Как информировала профессор Елена Кулинская, представляющая Университет Восточной Англии (Великобритания), базовыми данными послужили электронные медицинские карты 110 тысяч человек. Анализ их учитывал информацию за период с 1990 по 2000 год о пациентах, которым в течении следующих 25 лет исполнялось 60 лет. Примечательно, что сведения о здоровье регулярно обновлялись – периодичность составляла около полугода. В результате данные были преобразованы в прогнозируемую продолжительность жизни для почти 650 разных профилей риска. В их число, кроме пола и возраста, вошли аспекты заболеваний: гипертонии, диабета, гиперхолестеринемии, ИМТ, риска инфаркта в течение 10 лет, приема статинов, а также склонности к курению. На основании всех учтенных факторов эксперты разработали электронный калькулятор, размещенный на одном из сайтов. Для его использования достаточно ввести данные о возрасте, поле и наличии хронических болезней.

По словам ученых, понимание срока ожидаемой продолжительности жизни имеет колоссальное значение в рамках любого долгосрочного планирования, и в первую очередь – для людей, занимающихся планированием своих финансовых целей и стратегии выхода на пенсию. “Эта информация также может помочь людям увеличить продолжительность жизни, изменив образ жизни на более здоровый”, – добавила Елена Кулинская. Впрочем, она уведомила, что разработка фактически была завершена еще до пандемии коронавируса, способной существенно скорректировать прогноз о жизненном сроке для многих людей. Тем не менее, профессор анонсировала соответствующее обновление программы с учетом вышеуказанного обстоятельства уже в ближайшей перспективе. Об этом пишет The Sun.