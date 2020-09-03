 

Оксана Самойлова расстроилась из-за похудения

03.09.2020, 18:53, Разное

Оксана Самойлова на своей странице в социальной сети Instagram в Stories опубликовала видеоролик, на котором запечатлена в спортивном зале. Модель призналась, она похудела на один килограмм, чем очень расстроена.
Оксана Самойлова вместе со своей семьей недавно отдыхала в Турции, откуда регулярно делилась с поклонниками кадрами с пляжа. По информации журналистов, день отдыха в отеле обходился знаменитостям в почти полмиллиона рублей. Модель после рождения четверых наследников пребывает в прекрасной физической форме. Сразу после возвращения домой она отправилась в тренажерный зал, где взвесилась и обнаружила, что даже после питания по системе «все включено», от которой обычно все набирают вес, похудела на один килограмм. Цифра на весах расстроила супругу Джигана, поскольку в июне она немного прибавила в весе, чему была очень рада. Самойлова призналась, теперь будет побольше есть и выполнять силовые упражнения.



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