Мнение: Отравления Навального не было

03.09.2020, 18:31, Разное

Батька Лукашенко спешит на помощь, разоблачая фейковое отравление Навального.

На встрече с Мишустиным Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть доказательства фальсификации этой истории.

Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка… И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было" (с) Лукашенко

С интересом жду публикации расшифровки, если там конечно действительно в наличии стоящая фактура.