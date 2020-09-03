 

Ученые: Витамин D способен снизить риск развития диабета второго типа

03.09.2020, 18:17, Разное

В Пекинском университете исследователи обнаружили, что высокая концентрация витамина D способна снизить риск развития диабета второго типа. К такому выводу специалисты пришли после масштабного исследования с участием 350 000 человек.
Согласно результатам научной работы, опубликованным в статье журнала Diabetes Care, для обнаружения связи между возникновением диабета второго типа и 25-гидроксивитамином D – 25OHD специалисты в течение восьми лет наблюдали за 350 000 участниками, не страдающими метаболическим заболеванием.

Ученые за все время исследования зафиксировали 6,9 тысяч случаев развития сахарного диабета второго типа. Было установлено, что с помощью высоких концентраций 25OHD в составе сыворотки, принимаемой участниками, удалось существенно снизить уровень глюкозы в их организме. В ходе эксперимента также анализировалась взаимосвязь витамина D и режима сна в отношении вероятности возникновения диабета. У тех, кто предпочитал здоровый режим сна, связь высокого уровня нутриента и заболевания оказалась более выражена. Наиболее сильное взаимодействие с 25OHD наблюдалось после дневного сна.

Специалисты полагают, что результаты проведенного исследования после дополнительного подтверждения позволят разработать новые стратегии и методы профилактики сахарного диабета второго типа, направленные на употребление витамина D для тех, кто имеет нарушения сна.



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