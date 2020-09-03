«Занимайтесь своей жизнью»: Ксения Бородина порассуждала о воспитании детей

03.09.2020, 18:17, Разное

Известная российская ведущая Ксения Бородина в новом посте порассуждала о том, как нужно воспитывать детей. Она сделала это на примере сериала «Милдрел Пирс». Его знаменитость посоветовала посмотреть подписчикам.

Публикацию на эту тему Ксения Бородина сопроводила красивой фотографией со старшей дочерью Марусей. Она пояснила о сериале, где главную роль сыграла актриса Кейт Уинслет. Кинопроект рассказывает о непростых отношений с близкими людьми. В нем Бородину поразило отношение детей к родителям. Последние делают все ради наследников, а те при этом проявляют к старшим неуважение и унижают их.

Ксения Бородина убеждена, что не нужно быть тиранами по отношению к детям, но в то же время не стоит проявлять снисхождение во всем, чтобы не допустить негативных последствий. Наследников необходимо воспитывать, хвалить за хорошие поступки и ругать за плохие. Важно много разговаривать с ними и не позволять унижать близких людей.

Есть и те, кто считают, что невозможно заставить ребенка уважать себя. В этом случае Бородина посоветовала не зацикливаться на проблеме, а отпустить ее. По мнению ведущей, необходимо заниматься своей жизнью, а не «носиться с ребенком, как курица с яйцом».

Напомним, что теледива воспитывает двоих дочерей Марусю и Теона. Первая рождена в браке Бородиной с Юрием Будаговым. Теона появилась на свет от бизнесмена Курбана Омарова.