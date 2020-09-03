 

США анонсировали дальнейшие шаги в связи с выходом из ВОЗ

03.09.2020, 18:05, Новости дня

Госдепартамент США выступил с комментарием по поводу решения выйти из Всемирной организации здравоохранения.

«Соединенные Штаты уже давно являются самым щедрым поставщиком медицинской и гуманитарной помощи людям во всем мире. Эта помощь предоставляется при поддержке американских налогоплательщиков с разумными ожиданиями, что она служит эффективной цели и достигает тех, кто в ней нуждается, – отмечается в заявлении Госдепартамента. – К сожалению, Всемирная организация здравоохранения крайне плохо показала себя не только в ситуации с COVID-19, но и в отношении других кризисов в области здравоохранения в последние десятилетия. Кроме того, ВОЗ отказывается проводить остро необходимые реформы, начиная с демонстрации своей независимости от Коммунистической партии Китая».

«Когда президент Трамп объявил о выходе США из этой организации, он ясно дал понять, что мы будем искать более надежных и прозрачных партнеров», – подчеркивают в ведомстве.

В Госдепартаменте напоминают, что это решение вступает в силу 6 июля 2021 года и правительство США работает над поиском партнеров, которые возьмут на себя функции, ранее выполнявшиеся ВОЗ.

В заявлении описываются следующие шаги в связи с выходом США из ВОЗ и перенаправлением американских ресурсов. Так, остаток запланированных взносов в ВОЗ за 2020 финансовый год будет использован для частичного покрытия других взносов в структуры ООН.

Кроме того, до июля 2021 года Соединенные Штаты сократят свое взаимодействие с ВОЗ, в том числе отзовут сотрудников Министерства здравоохранения и соцобеспечения из штаб-квартиры ВОЗ, региональных бюро и страновых офисов и назначат этих экспертов на другие должности. Участие США в технических совещаниях и мероприятиях ВОЗ будет определяться в индивидуальном порядке.



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