Медики назвали факторы риска, провоцирующие развитие колоректального рака

03.09.2020, 17:53, Разное

Медики, представляющие клинику Мэйо, назвали главные факторы риска, способные спровоцировать развитие колоректального рака. Скрининги на злокачественную опухоль толстого кишечника эксперты советуют делать с 50 лет, сообщается в статье MedicalXpress.

Колоректальный рак представляет собой группу злокачественных образований, находящихся в области анального канала и толстой кишки. Этот вид рака входит в список наиболее распространенных и смертоносных. По словам гастроэнтеролога Джона Кисиэля, с опухолью чаще сталкиваются представители сильного пола, по сравнению с женщинами.

Заболевание может возникать из-за сахарного диабета, ожирения, генетической предрасположенности, курения, неправильного питания и возрастных изменений. Колоректальный рак часто диагностируют у людей 67 лет и старше, так как с возрастом риск развития заболевания возрастает. Джон Кисиэль отмечает, что скрининг следует проводить до 50 лет, если человек оказался в группе риска. Диагностика недуга на ранних этапах позволяет избежать прогрессирования рака и поможет подобрать методы лечения.

На начальной стадии опухоль может протекать бессимптомно, но в дальнейшем появляется слабость, недомогание, потеря аппетита, боли в животе, диарея, запор, изменения стула, появление в кале крови, слизи, гноя; кишечная непроходимость, анемия, кровотечение.