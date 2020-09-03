Диетолог Гинзбург рассказал, как перестать заедать стресс

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03.09.2020, 17:53, Разное

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как научиться не заедать накопившийся стресс. Это явление считается довольно распространенным из-за повышенной тревожности людей.
У некоторых привычка заедать собственные переживания приводит к набору лишних килограммов. В результате появляются проблемы со здоровьем. По словам Михаила Гинзбурга, на фоне эмоциональных переживаний тяга к еде возникает не просто так. С наступлением осени это желание может только нарастать.

Между всем известным инстинктом самосохранения и пищевым поведением существует тесная связь. Речь идет о своеобразной защите, когда человек начинает больше есть во время волнения. Уровень тревоги постепенно поднимается, люди употребляют пищу, а потом в головном мозге происходит выработка эндорфинов и серотонина. В результате чувство волнения постепенно снижается.

От этой привычки можно избавиться, изменив чрезмерное потребление пищи на другие занятия. Например, можно прогуляться на свежем воздухе, полежать в ванне и постоять под душем.

Гинзбург посоветовал при возникновении серьезных проблем обращаться к специалисту. Уровень тревоги является у всех разным, а снизить его поможет психотерапевт.



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