Мнение: Удивительные люди. Лулу Херст

03.09.2020, 17:50, Разное

Здравствуйте уважаемые.

Продолжаем с вами вспоминать различных необычных людей. Сегодня пару слов скажу о необычной девушке – американке из 19 столетия Лулу Херст по прозвищу “Чудо Джорджии”

До 14 лет Лулу ничем не выделялась среди своих сверстниц. Она жила с родителями на ферме в тихом уголке штата Джорджия, неподалеку от городка Седартаун, и занималась главным образом тем, что училась в местной школе, которой руководил ее дядя, священник.

Однажды жаркой летней ночью 1883 гола разразилась сильнейшая гроза. К этому моменту Лулу и гостившая в их доме двоюродная сестра Лора уже спали, но разбуженные раскатами грома и вспышками молний, они теперь лежали испуганные. Вдруг в комнате раздался негромкий звук, напоминающий хлопок в ладоши, потом еще один и еще… Девочки встали с кровати, осмотрели комнату, однако не обнаружили ничего, что могло бы быть его источником. А звук опять повторился несколько раз, и шел он как будто из-под подушек их общей постели. Однако там также не оказалось ничего необычного. Тогда Лулу и Лора позвали остальных членов семьи, но они тоже не смогли отыскать источник загадочных звуков.

На следующую ночь звуки раздались снова. Теперь они стали уже более громкими и к ним прибавились новые — как будто кто-то невидимый стучал деревянной колотушкой по разным местам кровати Лулу.



Войдя в комнату и услышав такое, решили позвать соседей. Всего их собралось в комнате около 20 человек, и они стали внимательно следить за развитием событий. Никаких разумных объяснений происхождения странных звуков соседи также предложить не смогли, но зато установили, что таинственный «возмутитель спокойствия» обладает интеллектом и даже способен посредством стуков отвечать на заданные ему вопросы. Некоторые из присутствующих предложили попробовать разобраться в происходящем с помощью «столоверчения», то есть спиритического сеанса, а поскольку стола в комнате не оказалось, использовали стул. Они положили ладони на его сиденье, и вскоре стул задвигался и стал перемещаться по комнате.

Эксперименты в комнате Лулу с участием соседей продолжились в последующие дни, и стало выясняться, что все странные явления как-то связаны именно с ней. Так, неодушевленные предметы «оживали» только в ее присутствии. А в один из вечеров несколько крепких парней попробовали удерживать неподвижно стул, на спинку которого Лулу положила ладони. Через мгновение стул сорвался с места, увлекая за собой парней и натыкаясь на мебель и стены, а, когда Лулу убрала с него руки, стул продолжал перемещаться и с треском ударяться о встречающиеся на пути предметы, пока не развалился. Никто не мог справится с ее силой.

Дальше – хуже. Вещи начали разлететься сами, даже когда девочка спала. Вызвали дядю священника – не помогло. Дальше было только хуже. Девочка силу не контролировала. И поняла, что этому надо научится. Постепенно – научилась.



Тем временем слух о необычных явлениях распространился по всей округе. Вокруг дома Лулу стали собираться толпы людей. Бывали среди них и местные VIP-персоны: банкиры, адвокаты, законодатели штата. Сними приезжали репортеры из газет «Atlanta Constitution» и «Rome Bulletin», посылавшие в свои редакции сообщения об «удивительной Лулу Херст».

Именно газетчики и выдвинули идею о публичной демонстрации происходящих вокруг Лулу загадочных явлений. Поначалу отец эту идею категорически отверг-он счел такое мероприятие совершенно неприемлемым. Однако его принципы не устояли перед меркантильными соображениями: постоянно получая заманчивые предложения и осознавая открывающуюся возможность неплохо заработать, он в конце концов согласится не только на открытое выступление Лулу, но и на достаточно продолжительное турне по нескольким штатам.

На первом публичном представлении в Седартауне зал до отказа заполнила доброжелательно настроенная публика. Среди нее находилось около дюжины представителей местной знати. Ярко освещенная сцена была открыта для обозрения со всех сторон. Отец Лулу выступит в роли руководителя шоу. Оно состояло из нескольких эпизодов, демонстрирующих феноменальные способности девушки. В каждом эпизоде приглашались принять участие желающие из числа зрителей.



Первым стал «опыт с зонтом». Волонтер из зала крепко держал перед собой двумя руками раскрытый зонт, одна рука сжимала его стержень вверху, под куполом, другая внизу — у рукоятки. Задачей волонтера было удерживать зонт неподвижным. Подошла Лулу и приложила раскрытую ладонь к середине стержня. Прошло около минуты — ничего не происходило. Публика начала переглядываться и перешептываться. Вдруг человек с зонтом задергался, словно в конвульсиях, а затем стал рывками перемешаться по всей сцене в ускоряющемся темпе, пока в конце концов не рухнул вместе с зонтом на пол.

Затем последовал «опыт с тростью». Три стоящих бок о бок добровольца из публики держали перед собой трость горизонтально на уровне груди. Когда Лулу, стоя напротив них, положила ладонь на трость, Сила пришла в действие и стала бросать по сцене из стороны в сторону всю троицу вместе с тростью.

В «опыте со стулом» человек приподнимал стул над полом и крепко прижимал спинку к груди, ухватившись одной рукой за ее нижний край, а другой — за верхнюю часть боковой стойки. Лулу прикладывала одну ладонь к спинке стула, другую к сиденью и предлагала поставить стул на пол. Но своими прикосновениями она словно будила Силу, и человек со стулом вдруг начинал кружиться и метаться по сцене. Ему на помощь из зала бросались еще три-четыре человека, и они уже все вместе пытались удержать стул и поставить его на пол, но эти безумные метания продолжались до тех пор, пока стул не разваливался на куски. При этом Лулу уже не прикасалась к стулу, она просто находилась поблизости с ладонями, раскрытыми в сторону стула и борющихся с ним людей.



Интерес был столь велик, что вскоре «Чудо Джорджии», как газеты назвали девочку, продемонстрировало свой дар в Атланте, административном центре штата, на сцене оперного театра. Здесь Лулу показала те же номера, добавив к ним два новых.

Человек садился на стул. Держась руками за сиденье и упираясь в пол ногами, он отклонялся вместе со стулом назад так, чтобы передние ножки стула оторвались от пола, и удерживался в этом «исходном положении». Подходила Лулу и прикладывала ладони к спинке стула по бокам. Буквально через несколько мгновений изумленная аудитория видела, как стул вместе с человеком поднимается над полом и зависает на высоте не менее 15 см…

Дальше было усложнение. Из зала выходили на сцену еще двое желающих. Один из них, повернувшись лицом к человеку, оставшемуся сидеть на стуле, садился к нему на колени «верхом». Второй новичок усаживался на плечи первому. Подходила Лулу и… «взлет» стула повторялся.



Вторым дополнением стал номер с бильярдным кием. Лулу держала его над полом в вертикальном положении, слегка сжав примерно посредине пальцами опушенной вниз руки. Любому желающему предлагалось подойти и, ухватившись за кий, опустить его вниз так, чтобы кончик коснулся пола. Сильные парни подходили и поодиночке, и по несколько человек сразу, но пересилить никому так и не удалось.

После этого публика устроила Лулу длительную овацию. Даже подозрения, что здесь не обошлись без вмешательства «темных сил», не поколебали симпатий подавляющего большинства зрителей к юной девушке с ее фантастическими способностями.



Правда, нашлись и скептики. Одним из них оказался Хоук Смит, адвокат из Атланты. Но когда он встал и громогласно заявил, что, по его мнению, сможет повторить то, что он назвал «трюками Лулу», возмущенная аудитория ревом и свистом заставила его сесть на место. Впоследствии находились и другие посетители представлений, объявлявшие о намерении либо повторить ее номера, либо раскрыть всем их секрет. Таких публика чаше всего тут же «утихомиривала», а если им все же удавалось выбраться на сцену, то они всегда терпели полное фиаско.

Во время гастролей Лулу по городам штата публичным представлениям нередко предшествовали закрытые демонстрации, устраиваемые для местных преподавателей и медиков, стремившихся разгадать секрет способностей Лулу, которая, по ее словам, и сама этого хотела. Но эти уважаемые джентльмены бывали настолько поражены невероятностью происходящих на их глазах событий, что не могли высказать никаких предположений об их природе. Они лишь убеждались в том, что «чудеса» не являлись следствием физических усилий Лулу. Эта изящная 15-летняя девушка по окончании демонстрации своих номеров никогда не выглядела уставшей или утомленной, в то время как участники шоу, испытывавшие на себе воздействие Силы, едва не валились с ног от изнеможения.



Одну из первых попыток исследовать феномен Лулу предприняли преподаватели и сотрудники медицинского колледжа штата Джорджии в городе Огаста. Во время организованного для них «некоммерческого» представления они подкладывали свои руки под ее ладони, но никакого циркульного напряжения не ощутили. А побывавший на подобном мероприятии в медицинском колледже Чарлстона корреспондент газеты «Charleston News and Courier» писал: «Вряд ли можно найти более именитую и критически настроенную аудиторию. И, вероятно, в нашем штате никогда прежде не собиралось вместе столько компетентных и обладающих научными знаниями людей… Однако среди этой ученой публики не нашлось человека, способного объяснить происходящие на ее глазах загадочные явления… Сцена была ярко освещена и открыта для обзора не только спереди, но и с боков и сзади. И со всех сторон вплотную к ней сидели упомянутые скептически настроенные ученые джентльмены, пристально наблюдавшие за происходящим. Поэтому никакое жульничество во время представления не могло бы остаться не выявленным».

Гастролям Лулу по южным штатам — Алабаме, Флориде, Южной Каролине — сопутствовал триумфальный успех. Предприимчивые дельцы уже стали называть ее именем табак, сигары, мыло и прочий ширпотреб. Вопреки сомнениям и даже опасениям, так же успешно начались выступления Лулу и на «недружественном» севере, в столице страны Вашингтоне. Там же, в Вашингтоне, состоялся специальный показ номеров Лулу для 20 ученых из Смитсоновского института и Военно-морской лаборатории. Среди них находился и профессор Александер Грейам Белл, недавно получивший патент на изобретенный им телефон. В его лаборатории провели специальные опыты с Лулу в присутствии самых блестящих умов, какими располагал тогда Вашингтон.



Прежде всего была проверена версия об электрической природе ее феномена. Лулу поместили на изолированную площадку со стеклянными опорами. Но Сила действовала по-прежнему. Не было также зарегистрировано никаких физических усилий со стороны Лулу, ее мускулы не напрягались. После этого Лулу попросили встать на весы и, находясь на них. исполнить номер со стулом, поставленным рядом с весами. Лулу заставила подняться в воздух стул с сидящим на нем 80-килограммовым джентльменом, при этом показания весов, на которых она стояла во время эксперимента, оставались неизменными.



Проводя эксперименты, ученые предприняли все мыслимые меры против возможного обмана, несмотря на то, что Лулу охотно сотрудничала с ними, подробно и искренне отвечала на все вопросы. Ничего не прояснил и анализ ее крови. По завершении экспериментов, оказавшихся безрезультатными, Лулу выразила сожаление, что ее способности, по-прежнему остались загадкой не только для ученых, но и для нее самой.

После Вашингтона был Нью-Йорк, где Лулу также имела уже становящийся привычным успех, а у членов и руководства нью-йоркского атлетического клуба увиденное вызвало настоящий шок. Потом состоялись выступления в городах Новой Англии, где Лулу показала публике новый номер. Стоя на сцене, она держала горизонтально на уровне груди бильярдный кий. Желающим предлагалось подойти и толкнуть ее назад так, чтобы она потеряла равновесие. Однако сделать этого не удавалось никому.

Затем последовали гастроли но всей территории США. И многолетние.



Когда они близились к завершению и уже обсуждались планы о посадке в Англию, а затем и по всей Европе, Лулу поразила всех заявлением о прекращении своих выступлений. Никакие увещевания не помогли, она настояла на своем решении. О его причинах она сообщила лишь через много лет в автобиографии: «Меня все больше тяготило сознание того, что многие люди воспринимают проявляющуюся через меня Силу как порождение темных начал или как ловкий трюк. С ростом моей известности ширились и эти представления. И хотя я знала, что Сила — это удивительное и непостижимое явление, я больше не хотела выглядеть в глазах людей ненормальной, почти сверхъестественной личностью».

Остаток жизни она провела в тишине и покое и скончалась в своей кровати в 1950 году.

Приятного времени суток.