Эксперты доказали невозможность оценки выборов с помощью математического анализа

03.09.2020, 17:48, Новости дня

Презентация доклада Российского общественного института избирательного права «Математические инструменты делегитимации выборов» прошла на площадке МИА «Россия Сегодня». В подготовке доклада приняли участие математики, социологи, юристы, политологи и правозащитники.

«Проведенное исследование отвечает на вопрос «возможно ли применение математических методов к интерпретации результатов выборов?» Из одной избирательной кампании в другую не прекращаются попытки наложения кривой Гаусса, выведенной немецким математиком для применения к однородным физическим явлениям, на сложные социальные процессы, в том числе голосование на выборах. Изучив этот формально-математический подход к социологическим процессам, авторы доклада пришли к единому мнению – с помощью существующих методов математического анализа невозможно описать и сделать оценку электорального поведения и итогов голосования», следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Как рассказал председатель Совета Российского общественного института избирательного права Игорь Борисов: «Кривая Гаусса работает со случайными величинами, а электоральные процессы – сложные социальные явления». Он также отметил, что на выборах в любой стране мира голосование избирателей будет отличаться от «нормального» среднего распределения, что связано с неоднородными этническими, религиозными, половозрастными, экономическими и географическими характеристиками самого электората.

Работая над исследованием, авторы доклада проанализировали, насколько результаты выборов в других странах, так называемой «старой демократии» укладываются в известные математические модели. «Результаты выборов в Великобритании, Германии, Израиле, США и других странах свидетельствуют о неподчинении законам нормального математического распределения результатов голосования избирателей и об изменении процента голосов за конкретного кандидата (партию) при увеличении/уменьшении явки», – сообщил Борисов.

«Дискурс о том, что данные модели не соответствуют поведению людей науки как математики, социологии, политологии, об этом мы ведем дискуссию уже больше десяти лет, однако после каждого дня голосования, каждых выборов, появляются эти графики, распространяются с необоснованными выводами. К сожалению, доводы не подтверждаются доказательствами, как это принято во всем мире. Обвинения есть, доказательств нет», – подчеркнул Борисов.

Как отметил профессор СПбГУ, доктор физико-математический наук Валерий Марачевский, работы, подобные «исследованию» Шпилькина, ставят задачу запутать тех, кто будет смотреть на результат. «Теоретическое описание процесса голосования с помощью одной функции Гаусса возможно только в гипотетическом случае, если вероятности голосования «за» во всех городах и регионах примут одно и то же значение, а на каждый избирательный участок в стране придет одно и то же число избирателей», – добавил он.

Так, авторы исследования проверили ряд «аномальных», с точки зрения работы Шпилькина, участков, путем опроса наблюдателей и региональных экспертов. «По мнению респондентов и по оценкам полевых исследователей, почти на всех избирательных участках не было зафиксировано каких-либо особых нарушений процедуры голосования», – отметили авторы доклада.

При этом руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, социолог Игорь Задорин заявил, что «математика не может являться инструментом делигитимации выборов и также инструментом подтверждения «правильности» выборов». В 2018 году под его руководством было проведено социологическое исследование по результатам выявления «аномалий» математическими методами, которое не подтвердило гипотезу нахождения «вбросов» посредством математического анализа.

«У нас таких объектов очень много. В 2018 году мы отобрали из 90 тыс. участков 18 с нетипичными результатами – где-то была высокая явка, где-то высокое число недействительных бюллетеней, где-то высокий процент голосов за какого-то определенного кандидата», – добавил он.

Социологи подробно изучили участки. Оказалось, аномалии возникали на участках в таких объектах как СИЗО, больницы, дома престарелых, вахтовые поселки. «На одном из участков мы обнаружили голосование за Ксению Собчак в объеме 5%, при том что в среднем по стране она получила чуть больше 1%. Оказалось, это участок в психиатрической больнице Ленинградской области. Конечно, можно по-разному интерпретировать этот результат, но мне почему-то кажется, что это не математический феномен, а вполне социальный», – отметил социолог.

Как при этом добавил замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, использование математики в тех случаях, где она не может ничего объяснить, а является исключительно инструментом манипуляций – неправомерно.

«Общество не является однородным. Ситуация в разных частях страны может быть диаметрально противоположной. Невозможно измерить социальные настроения методом нормального распределения случайных величин», – сказал он.

Таким образом, авторы доклада пришли к выводу, что формальный математический анализ результатов выборов «не может служить основанием для вынесения вердикта о корректности/некорректности избирательной процедуры», а может (и должен) сигнализировать лишь о необходимости провести дополнительные исследования для выяснения причин необычных результатов голосования.