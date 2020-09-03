 

Яма высказался об участии беременной Гвоздевой в шоу “Танцы со звездами”

03.09.2020, 17:40, Новости дня

Судья шоу “Танцы со звездами” на канале “1+1” Влад Яма в интервью “Фактам” заявил, что если бы его попросили выйти на паркет, когда супруга Лилиана была на восьмом месяце беременности, он бы не смог танцевать. 

По словам Ямы, поступок беременной участницы проекта Илоны Гвоздевой, которая в настоящее время также находится на восьмом месяце беременности и должна родить сына в октябре, является демонстрацией смелости.

“Это действительно смелый поступок Илоны, но, на мой взгляд, сумасшедший. То, что делает Илона, невероятно”, – заявил судья проекта.

Премьера нового сезона “Танцев со звездами” состоялась 30 августа. Выступления участников оценивают прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.

Гвоздева выступает на паркете в паре с ведущим Дмитрием Танковичем.

В конце мая Гвоздева, будучи на 19-й неделе беременности, сообщила, что ждет второго ребенка. По словам хореографа, она забеременела во время отдыха в Доминикане. 

В конце июля Гвоздева обнародовала в сети запись УЗИ, сообщив, что у них будет сын, которого назовут Домиником. Танцовщица ждет появления на свет второго ребенка 18 октября. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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